A francia szakszervezetek október 2-ra újabb országos tiltakozónapot hirdettek, mert nem kaptak egyértelmű választ követeléseikre a miniszterelnöktől szerdai megbeszélésükön. A szakszervezetek mindenekelőtt a nyugdíjreform eltörlését, azaz a 64 évre megemelt nyugdíjkorhatár visszacsökkentését követelik, valamint azt, hogy a kormány ne fagyassza be jövőre a szociális juttatásokat, és a munkanélküli-biztosítási rendszerhez se nyúljon hozzá.

Már az új miniszterelnök miatt vonulnak utcára a franciák: megvan a dátum, leáll az ország / Fotó: AFP

A szakszervezetek szeptember 18-i első tiltakozónapján a hatóságok szerint legalább félmillióan, a szervezők szerint több mint egymillióan vonultak az utcákra mintegy négyszáz településen. A megmozdulás fő célja volt nyomást gyakorolni a szeptember 9-én kinevezett új miniszterelnök, Sébastien Lecornu jövőbeni költségvetési döntéseire.

A szakszervezetek eredetileg azért hirdettek országos megmozdulást, hogy tiltakozzanak a még az előző kormányfő, Francois Bayrou által a nyáron bejelentett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási terv ellen, amelyet egyelőre az új miniszterelnök sem vetett el.

A miniszterelnök továbbra sem adott egyértelmű választ a munkavállalók követeléseire. Az egyetlen lehetséges ok az elégedettségre, hogy a munkanélküli-biztosítás reformjának elvetése jó úton van

– mondta szerdán a CFDT szakszervezet vezetője, Marylise Léon a több mint két és fél órás találkozó után.

„Ez a megállapítás azonban nem vonatkozik az egészségügyi ellátásért fizetendő önrész megduplázására, vagy a háromezer köztisztviselői munkahely tervezett megszüntetésére, és Sébastien Lecornu semmilyen konkrétumot nem mondott az adóügyi igazságosságról – mondta Sophie Binet, a CGT vezetője. – Ami a 2023-as nyugdíjreformot illeti, amely a szakszervezetek követeléseinek központi eleme, ez az egyik legkevésbé egyértelmű téma” – jelezte Marylise Léon.

A francia miniszterelnök már leült tárgyalni

Az esti órákban a miniszterelnök közleményben biztosította a szociális partnereket arról, hogy nem szándékozik erőszakkal átnyomni az intézkedéseket, és a következő napokban újra találkozni szeretne velük. Lecornu kiemelte, hogy öt témában várja a szakszervezetek véleményét:

a szociális háló finanszírozása,

az újraiparosítás és a gazdasági szuverenitás,

a munkakörülmények,

a nemek közötti egyenlőség megerősítése

és a munkaerőpiac modernizálása terén.

Bár alapvető és azonnali változtatásokat ígért a kormányzásban, két héttel a kinevezése után a miniszterelnök még mindig nem alakította meg kormányát, hanem folyamatos konzultációkat folytat a politikai, szakszervezeti és munkaadói erőkkel egy olyan végrehajtói hatalom kialakítása érdekében, amely képes lesz túlélni az ellenzék által már bejelentett újabb bizalmatlansági indítványt.