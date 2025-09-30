Deviza
Már biztos: Európára szakadt a méregdrága teher, sorjáznak a figyelmeztetések, Amerika nem segít védelmet építeni

A lengyel miniszterelnök szerint Európa prioritása az kell hogy legyen, hogy egyedül is meg tudja magát védeni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csatlakozott a gondolathoz, úgy látja, hogy az orosz fenyegetések kivédésére egy közös európai légvédelmi rendszert kell létrehozni. Donald Tusk ezt is kimondta: „Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborúnk.”
VG
2025.09.30, 13:25
Frissítve: 2025.09.30, 13:32

A varsói Biztonsági Fórumon Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Európának fel kell hagynia az Egyesült Államokra való támaszkodással, és saját erejéből kell szembenéznie a háborúval. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig egy közös európai légvédelmi rendszer létrehozását sürgette az orosz fenyegetések elhárítására – írja a Magyar Nemzet az Euractiv alapján.

FILE PHOTO: Poland's PM Donald Tusk attends a press conference after a briefing with the management of military institutes at the Air Force Institute of Technology in Warsaw
Donald Tusk elárulta, szerint minek kellene Európa prioritásának lennie / Fotó: Robert Kowalewski / Agencja Wybo / TNS/ABACA via Reuters 

Ukrajna képes mindenféle orosz drónnal és rakétával szemben fellépni, és ha együtt cselekszünk a régióban, elegendő fegyverrel és gyártási kapacitással rendelkezünk majd – jelentette ki Zelenszkij.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök ugyanazon az ülésen felszólalva azt mondta, Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia.

Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborúnk.

A lengyel kormányfő a konfliktust egy visszatérő projekt részének nevezve, amelynek célja a „nemzetek rabszolgasorba taszítása, az egyének szabadságának megfosztása, valamint az autoritarizmus, a zsarnokság, a kegyetlenség és az emberi jogok felszámolásának győzelme”. 

Tusk a transzatlanti közösségben „esetlegesen keletkező repedésekre” is figyelmeztetett. A miniszterelnök szerint „Európa prioritása annak bizonyítása kell hogy legyen, hogy önállóan is képes hatékonyan fellépni”.

Drónfal és elrettentés: Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák – óriási tétje van a közelgő csúcsnak

A fegyverkezés felpörgetése nem könnyű feladat. Az unió egy drónfal létrehozását tervezi, amely képes felismerni és elhárítani a légterébe lépő robotrepülőket. Ezzel nem minden uniós tisztségviselő ért egyet, sokan vélik úgy, hogy a vadászgépek bevetése a NATO és nem az EU feladata. 

A döntéshozóknak nem lesz könnyű dolguk, amikor arra próbálnak megoldást találni, hogy mit tegyenek az elrettentés érdekében egy egyre kockázatvállalóbb Oroszországgal szemben úgy, hogy az ne vezessen széles körű eszkalációhoz.

Mintázatot mutatnak az orosz dróntámadások? — A koppenhágai reptér kétszeri lezárásából kiderült: az oroszok tesztelik a NATO-t

Megszaporodott az orosz légtérsértések száma az utóbbi hónapban. Az egyre meredekebb orosz próbálkozások mögött a NATO szakértői mintázatot vélnek felfedezni, ami nem ad okot nyugalomra a keleti határvonal országai számára.

