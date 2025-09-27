Deviza
Megfázás, influenza vagy Covid? Így lehet megkülönböztetni - és mit érdemes tenni?

Köhögés, nátha, láz – vajon egyszerű megfázásról, influenzáról vagy Covidról van szó? Az őszi szezonban több vírus is terjed, a tünetek gyakran hasonlóak, ezért nem könnyű megkülönböztetni, hogy megfázásról, covidról vagy egyébről van szó. Segítünk eligazodni abban, hogyan kezeljük magunkat, kik számítanak veszélyeztetettnek, és kinek ajánlott az idei emlékeztető oltás.
Világgazdaság
2025.09.27, 12:03
Frissítve: 2025.09.27, 12:05

Az őszi időszakban megjelentek az első szezonális betegségek: köhögés, nátha, láz. A Corriere della Serra összegyűjtötte, milyen vírusok terjednek most, hogyan különböztethetjük meg őket a tünetek alapján, és mit kell tenni?

A megfázás, influenza vagy covid kérdésben érdemes első sorban az orvoshoz fordulni. Fotó: vectorfusionart

Megfázás, köhögés, láz: influenza vagy Covid?

Hogyan lehet eldönteni, hogy egyszerű influenzáról, Covidról vagy más légúti fertőzésről van szó? Melyek a tünetek? Hogyan kezeljük magunkat? Milyen óvintézkedéseket kell tenni a fertőzés elkerülésére?

Tudni kell, hogy Magyarországon még nem igazán robbant be az influeza. Ebben az időszakban az influenza még nem jelent meg, bár hamarosan várható. Most főként parainfluenzavírusok és a SARS-CoV-2 (a Covid-19 kórokozója) keringenek, amely már nem szezonális, hanem a vírus terjedésének ütemétől függően változik. A vírusfertőzésekhez olykor bakteriális fertőzések társulhatnak – antibiotikumokra csak ez utóbbi esetben van szükség, vírusokra nem. A legfontosabb, hogy minden esetben érdemes konzulátlni háziorvosunkkal.

Covid vagy influenzaszerű tünetek?

Nem könnyű csak a tünetekből klinikai diagnózist felállítani, mert nagyon hasonlóak: nátha, köhögés, láz mindkettőre jellemző.
Mastronuzzi doktornő tanácsa: az első tünetek többnyire vény nélkül kapható gyógyszerekkel is kezelhetők:

  • náthára sós vizes orrspray,
  • lázra paracetamol,
  • torokfájásra egy kanál méz is segíthet.

Ha azonban a tünetek tartósak vagy rosszabbodnak, a láz napok múlva sem csillapodik, nehézlégzés jelentkezik, vagy a fájdalom eltér a szokásos influenzás izomfájdalmaktól, akkor mindenképp forduljunk háziorvoshoz. Ő tudja, hogy a beteg „sérülékeny” páciens-e, vagyis fennáll-e nála a súlyos szövődmények kockázata. Covid-gyanú esetén javasolt a teszt elvégzése, mert hatékony kezelések, például antivirális szerek állnak rendelkezésre, amelyeket a magas kockázatú betegeknek az első 5 napban kell megkezdeni.

A Nemzeti Egészségügyi Központ adatai szerint, a 38. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik. Emelkedés tapasztalható Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen. 13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta eetében sem volt tapasztalható.

Kik a „sérülékeny” betegek?

Nemcsak az idős vagy ágyhoz kötött emberek tartoznak ide, hanem mindenki, aki krónikus betegséggel él: szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegség, asztma, elhízás, vagy immunrendszert gyengítő gyógyszerek szedése esetén - derül ki a cikkből. Egy onkológiai beteg például, aki kemoterápiát kap, ha elkapja a Covidot vagy az influenzát, kénytelen lehet megszakítani a kezelést – ami a terápia sikerét is befolyásolhatja.

Covid-oltás emlékeztető adag – egészségügyi ajánlások

A legfrissebb adatok megerősítik: a vakcinák továbbra is védelmet nyújtanak a súlyos megbetegedések és halálesetek ellen.

Kiknek ajánlott a frissített oltás? Az éves emlékeztető oltás javasolt:

  • 60 év felettieknek,
  • idősotthonok és tartós bentlakásos intézmények lakóinak,
  • várandós, szülés utáni vagy szoptató nőknek,
  • egészségügyi és szociális dolgozóknak,
  • 6 hónap és 59 év közötti magas kockázatú betegeknek (krónikus betegségek, immunhiány, elhízás, dialízis, súlyos fogyatékosság stb.).
  • Az oltás ajánlott a sérülékeny betegek családtagjainak és gondozóinak is.

Általános tanácsok mindenkinek

A Covid és az influenza egyaránt rendkívül fertőző, ezért fontos a megelőzés:

  • gyakori kézmosás,
  • a helyiségek rendszeres szellőztetése,
  • köhögésnél, tüsszentésnél a könyökhajlat használata,
  • papírzsebkendő azonnali kidobása,
  • kontaktus kerülése tünetes emberekkel (különösen veszélyeztetett családtagoknál, pl. nagyszülők),
  • betegen otthon maradni vagy, ha muszáj kimozdulni, maszkot viselni zsúfolt helyeken és tömegközlekedésen.

Speciális tanács veszélyeztetetteknek

A sérülékeny betegeknek – koruk, betegségük vagy ápolói szerepük miatt – elengedhetetlen a védelem: influenza-, Covid- és mielőbb a respiratorikus szincíciális vírus (RSV) elleni oltás is, amint minden régióban elérhető lesz.

Újrakezdik az oltakozást a Covid ellen egy európai országban: de már nem engedik mindenkinek

Hollandia szeptember közepétől új oltási kampányt indít a koronavírus-járvány újabb hullámának megelőzésére. Elsősorban a 60 év felettieket, a veszélyeztetett csoportokat és az egészségügyi dolgozókat ösztönzik a Covid–19 emlékeztető oltásának felvételére.

