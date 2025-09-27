Megfázás, influenza vagy Covid? Így lehet megkülönböztetni - és mit érdemes tenni?

Az őszi időszakban megjelentek az első szezonális betegségek: köhögés, nátha, láz. A Corriere della Serra összegyűjtötte, milyen vírusok terjednek most, hogyan különböztethetjük meg őket a tünetek alapján, és mit kell tenni?

A megfázás, influenza vagy covid kérdésben érdemes első sorban az orvoshoz fordulni. Fotó: vectorfusionart

Megfázás, köhögés, láz: influenza vagy Covid?

Hogyan lehet eldönteni, hogy egyszerű influenzáról, Covidról vagy más légúti fertőzésről van szó? Melyek a tünetek? Hogyan kezeljük magunkat? Milyen óvintézkedéseket kell tenni a fertőzés elkerülésére?

Tudni kell, hogy Magyarországon még nem igazán robbant be az influeza. Ebben az időszakban az influenza még nem jelent meg, bár hamarosan várható. Most főként parainfluenzavírusok és a SARS-CoV-2 (a Covid-19 kórokozója) keringenek, amely már nem szezonális, hanem a vírus terjedésének ütemétől függően változik. A vírusfertőzésekhez olykor bakteriális fertőzések társulhatnak – antibiotikumokra csak ez utóbbi esetben van szükség, vírusokra nem. A legfontosabb, hogy minden esetben érdemes konzulátlni háziorvosunkkal.

Covid vagy influenzaszerű tünetek?

Nem könnyű csak a tünetekből klinikai diagnózist felállítani, mert nagyon hasonlóak: nátha, köhögés, láz mindkettőre jellemző.

Mastronuzzi doktornő tanácsa: az első tünetek többnyire vény nélkül kapható gyógyszerekkel is kezelhetők:

náthára sós vizes orrspray,

lázra paracetamol,

torokfájásra egy kanál méz is segíthet.

Ha azonban a tünetek tartósak vagy rosszabbodnak, a láz napok múlva sem csillapodik, nehézlégzés jelentkezik, vagy a fájdalom eltér a szokásos influenzás izomfájdalmaktól, akkor mindenképp forduljunk háziorvoshoz. Ő tudja, hogy a beteg „sérülékeny” páciens-e, vagyis fennáll-e nála a súlyos szövődmények kockázata. Covid-gyanú esetén javasolt a teszt elvégzése, mert hatékony kezelések, például antivirális szerek állnak rendelkezésre, amelyeket a magas kockázatú betegeknek az első 5 napban kell megkezdeni.

A Nemzeti Egészségügyi Központ adatai szerint, a 38. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik. Emelkedés tapasztalható Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen. 13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta eetében sem volt tapasztalható.