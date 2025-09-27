Megfázás, influenza vagy Covid? Így lehet megkülönböztetni - és mit érdemes tenni?

Az őszi időszakban megjelentek az első szezonális betegségek: köhögés, nátha, láz. A Corriere della Serra összegyűjtötte, milyen vírusok terjednek most, hogyan különböztethetjük meg őket a tünetek alapján, és mit kell tenni?
Hogyan lehet eldönteni, hogy egyszerű influenzáról, Covidról vagy más légúti fertőzésről van szó? Melyek a tünetek? Hogyan kezeljük magunkat? Milyen óvintézkedéseket kell tenni a fertőzés elkerülésére?
Tudni kell, hogy Magyarországon még nem igazán robbant be az influeza. Ebben az időszakban az influenza még nem jelent meg, bár hamarosan várható. Most főként parainfluenzavírusok és a SARS-CoV-2 (a Covid-19 kórokozója) keringenek, amely már nem szezonális, hanem a vírus terjedésének ütemétől függően változik. A vírusfertőzésekhez olykor bakteriális fertőzések társulhatnak – antibiotikumokra csak ez utóbbi esetben van szükség, vírusokra nem. A legfontosabb, hogy minden esetben érdemes konzulátlni háziorvosunkkal.
Nem könnyű csak a tünetekből klinikai diagnózist felállítani, mert nagyon hasonlóak: nátha, köhögés, láz mindkettőre jellemző.
Mastronuzzi doktornő tanácsa: az első tünetek többnyire vény nélkül kapható gyógyszerekkel is kezelhetők:
Ha azonban a tünetek tartósak vagy rosszabbodnak, a láz napok múlva sem csillapodik, nehézlégzés jelentkezik, vagy a fájdalom eltér a szokásos influenzás izomfájdalmaktól, akkor mindenképp forduljunk háziorvoshoz. Ő tudja, hogy a beteg „sérülékeny” páciens-e, vagyis fennáll-e nála a súlyos szövődmények kockázata. Covid-gyanú esetén javasolt a teszt elvégzése, mert hatékony kezelések, például antivirális szerek állnak rendelkezésre, amelyeket a magas kockázatú betegeknek az első 5 napban kell megkezdeni.
A Nemzeti Egészségügyi Központ adatai szerint, a 38. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik. Emelkedés tapasztalható Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen. 13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta eetében sem volt tapasztalható.
Nemcsak az idős vagy ágyhoz kötött emberek tartoznak ide, hanem mindenki, aki krónikus betegséggel él: szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegség, asztma, elhízás, vagy immunrendszert gyengítő gyógyszerek szedése esetén - derül ki a cikkből. Egy onkológiai beteg például, aki kemoterápiát kap, ha elkapja a Covidot vagy az influenzát, kénytelen lehet megszakítani a kezelést – ami a terápia sikerét is befolyásolhatja.
A legfrissebb adatok megerősítik: a vakcinák továbbra is védelmet nyújtanak a súlyos megbetegedések és halálesetek ellen.
Kiknek ajánlott a frissített oltás? Az éves emlékeztető oltás javasolt:
A Covid és az influenza egyaránt rendkívül fertőző, ezért fontos a megelőzés:
A sérülékeny betegeknek – koruk, betegségük vagy ápolói szerepük miatt – elengedhetetlen a védelem: influenza-, Covid- és mielőbb a respiratorikus szincíciális vírus (RSV) elleni oltás is, amint minden régióban elérhető lesz.
Hollandia szeptember közepétől új oltási kampányt indít a koronavírus-járvány újabb hullámának megelőzésére. Elsősorban a 60 év felettieket, a veszélyeztetett csoportokat és az egészségügyi dolgozókat ösztönzik a Covid–19 emlékeztető oltásának felvételére.
