Deviza
EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF334.34 -0.87% GBP/HUF452.28 -0.23% CHF/HUF419.64 +0.21% PLN/HUF92.42 -0.05% RON/HUF77.33 -0.15% CZK/HUF16.1 +0.17% EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF334.34 -0.87% GBP/HUF452.28 -0.23% CHF/HUF419.64 +0.21% PLN/HUF92.42 -0.05% RON/HUF77.33 -0.15% CZK/HUF16.1 +0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,178.71 -1.23% MTELEKOM1,898 -0.63% MOL2,900 -0.82% OTP30,100 -1.73% RICHTER10,270 -1.53% OPUS558 -0.89% ANY7,800 0% AUTOWALLIS161 -0.62% WABERERS5,120 -2.29% BUMIX9,292.99 +0.72% CETOP3,467.63 -0.48% CETOP NTR2,160.37 -0.49% BUX103,178.71 -1.23% MTELEKOM1,898 -0.63% MOL2,900 -0.82% OTP30,100 -1.73% RICHTER10,270 -1.53% OPUS558 -0.89% ANY7,800 0% AUTOWALLIS161 -0.62% WABERERS5,120 -2.29% BUMIX9,292.99 +0.72% CETOP3,467.63 -0.48% CETOP NTR2,160.37 -0.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
gyászhír
Kásler Miklós
halála

Rendkívüli: meghalt Kásler Miklós

Életének hetvenötödik évében hunyt el. Kásler Miklós halálhírét barátja és pályatársa, Lezsák Sándor jelentette be, később pedig a kormányszóvivő is megerősítette.
Hecker Flórián
2025.09.05., 17:42
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Nincsenek szavaim. Meghalt Kásler Miklós” – közölte néhány perccel ezelőtt Vitályos Eszter a közösségi oldalán.

Kásler Miklós
Kásler Miklós volt miniszter, professzor meghalt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Professzor úr, Miniszter úr, sokunk mentora. Az egész Kárpát-medence gyászolni fogja. Gondolataim a családjával, a szeretteivel vannak! Imádkozzunk érte!” – fogalmazott a kormányszóvivő. Prof. dr. Kásler Miklós

  • Széchenyi-díjas magyar onkológus,
  • tanszékvezető egyetemi tanár,
  • a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
  • az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója,
  • 2018-tól 2022-ig az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere.

Halálhírét barátja és pályatársa, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke jelentette be, majd számos közéleti szereplő is kifejezte részvétét.

Meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár, aki egész életében végig dolgozott, és tudását fejlesztette

– közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel pénteken. "Fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért" – fogalmaztak. Hozzátették: Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

 

Kásler Miklós élete

Kásler Miklós Budapesten született 1950. március 1-jén. Szegeden, a SZOTE-n szerzett orvosi diplomát, majd 1981-ben került az Országos Onkológiai Intézethez. Később, 1992-től főigazgató főorvosként irányította a patinás intézményt.

A daganatos betegek heterogén ellátásának összefogására 1993-ban megalkotta a WHO által akkreditált Nemzeti Rákkontroll Programot. Onkológusi munkája mellett mindig nagy érdeklődést tanúsított a magyar nemzeti történelmi, történelemfilozófiai sorskérdések iránt.

Többször beszélt arról, miként szolgálja egyszerre Istent és a tudományt, vagyis Istent a tudományon keresztül.

Még 2018. április 27-én, Orbán Viktor miniszterelnök bejelentését követően vált ismertté, hogy Kásler Miklós személyében egy gyakorló orvos lesz az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Hivatalát négy éven keresztül vezette, a 2022. május 24-én felállt ötödik Orbán-kormánynak már nem volt tagja.

Az év novemberben a kultúráért is felelős miniszter, Csák János a Magyarságkutató Intézet tiszteletbeli elnökévé nevezte ki, itt 2023 márciusában átvette az intézet szakmai irányítását is. Az idén júniusban ezt M. Lezsák Gabriella régész vette át tőle, miközben Kásler Miklós a kulturális miniszter főtanácsadójaként folytatta munkáját.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Trendmutató

Ezt bizony a forint is megérezheti: infláció, építőipar, EKB-döntés a fókuszban

A forint, az euró és a dollár is kulcsfontosságú híreket kap.
2 perc
gyászhír

Rendkívüli: meghalt Kásler Miklós

Életének hetvenötödik évében hunyt el.
6 perc
forint árfolyam

Magyarország büszke lehet: az egész világ a forintot irigyli, legyőzte az összes devizát – ez áll a hihetetlen rekordok mögött

A békének léteznek piaci indexei: a forint ebbe a társaságba került.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu