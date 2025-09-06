Deviza
EUR/HUF392.46 -0.16% USD/HUF334.9 -0.13% GBP/HUF452.49 -0.14% CHF/HUF419.64 -0.13% PLN/HUF92.35 -0.12% RON/HUF77.32 -0.11% CZK/HUF16.1 -0.11% EUR/HUF392.46 -0.16% USD/HUF334.9 -0.13% GBP/HUF452.49 -0.14% CHF/HUF419.64 -0.13% PLN/HUF92.35 -0.12% RON/HUF77.32 -0.11% CZK/HUF16.1 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lidl
Fonyód
mentő

Mentőhelikopternek kellett leszállnia a Lidl épületéhez

Mentőhelikopter landolt a Lidlnél. Tragédia történt a német diszkontlánc fonyódi üzleténél.
VG
2025.09.06, 11:34
Frissítve: 2025.09.06, 11:43

Megdöbbentő eset történt az egyik fonyódi nagyáruházban. A Sonline olvasója jelezte, hogy mentőhelikopter szállt le az áruháznál, ahol egy vásárló rosszul lett

Mentőhelikopter landolt a Lidlnél, szörnyű tragédia történt / Fotó: Belga via AFP

A fonyódi Lidl áruházhoz mentő és mentőhelikopter is érkezett szombat délelőtt. A lap információi szerint 

az egyik vásárló rosszul lett, az életet nem tudták megmenteni.

A lap értesülését a rendőrség is megerősítette. A férfi valószínűleg korábbi betegsége miatt lett rosszul, de a halál okát orvosszakértő vizsgálja.

Országszerte

Országszerte
940 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu