Mentőhelikopternek kellett leszállnia a Lidl épületéhez

Megdöbbentő eset történt az egyik fonyódi nagyáruházban. A Sonline olvasója jelezte, hogy mentőhelikopter szállt le az áruháznál, ahol egy vásárló rosszul lett
A fonyódi Lidl áruházhoz mentő és mentőhelikopter is érkezett szombat délelőtt. A lap információi szerint
az egyik vásárló rosszul lett, az életet nem tudták megmenteni.
A lap értesülését a rendőrség is megerősítette. A férfi valószínűleg korábbi betegsége miatt lett rosszul, de a halál okát orvosszakértő vizsgálja.
