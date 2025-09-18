Fokozódik a helyzet, moszkvai kémeket fogott el a brit rendőrség

A Scotland Yard csütörtöki bejelentése szerint három személyt – egy 41 éves és egy 46 éves férfit, valamint egy 35 éves nőt – őrizetbe vettek a kelet-angliai Essex megyében nemzetbiztonsági törvénybe ütköző cselekedetek gyanújával.

Oroszországnak végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában / Fotó: AFP

A vizsgálatot a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága végzi. A rendőrségi tájékoztatás szerint a három őrizetest azzal gyanúsítják, hogy egy külföldi hírszerző szolgálat tevékenységéhez nyújtottak segítséget. A Scotland Yard megfogalmazása szerint az ország, amelyhez ez a gyanú kapcsolódik, Oroszország.

Dominic Murphy parancsnok, a terrorelhárítási parancsnokság vezetője elmondta, hogy a közelmúltbeli nemzetbiztonsági esettanulmányaik során egyre több olyan személyt láttak, akiket külföldi hírszerző szolgálatok toboroztak.

Az ilyen jellegű tevékenységeket kivizsgáljuk, és bárki, akiről kiderül, hogy érintett, büntetőeljárásra számíthat, és az elítéltek számára potenciálisan nagyon súlyos következmények lehetnek

– közölte a parancsnok a The Standard cikke szerint.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy Oroszország javára végzett kémkedés miatt ítéltek hosszú börtönbüntetésre hat bolgár állampolgárt Londonban. A londoni központi büntetőbíróság – utcája után közkeletű nevén az Old Bailey – tanácsvezető bírája a csoport vezetőjére, Orlin Ruszevre tíz év és nyolc hónap szabadságvesztést rótt ki.

A hivatalos vád szerint a bolgárok 2020. augusztus 30. és 2023. február 8. között olyan információk összegyűjtésére szövetkeztek, amelyekből „valamely ellenséges ország” közvetlenül vagy közvetve hasznot húzhat, és céljuk az volt, hogy károsítsák a brit állam biztonságát és érdekeit.

A bolgárok ellen a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága által végzett vizsgálat alapján emeltek vádat.