Kiderült az igazság: szégyenben maradt a NATO Lengyelországban az orosz drónokkal szemben – hiába vetették be az F-35-ösöket

A NATO egyesített fegyveres erőinek európai főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok sikeresnek nevezte a lengyel légteret megsértő orosz drónok lelövését – írja az Eurointegration.
Mint ismert, Lengyelország közölte, hogy orosz drónok megsértették a légterét. A pilóta nélküli repülőgépek keddről szerdára virradó éjjel hatoltak be Lengyelország területére, a lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték. Ez volt az első eset, hogy orosz harci eszközöket a katonai szövetség légterében lőttek le.
Ugyanakkor kritikák érték a NATO-t, mivel az ukrán csapatokhoz képest a drónok kis százalékát sikerült lelőni. A tábornok erre válaszul alapvetően sikeresnek nevezte a katonai akciót. "Tényleg úgy gondolom, hogy ez egy meglehetősen sikeres művelet volt, a drónok elfogása, amit holland F-35-ösök és más, a művelethez hozzájáruló eszközök segítségével hajtottunk végre” – fogalmazott.
A legfrissebb adatok szerint orosz drónok darabjait találták meg 17 lengyelországi településen öt vajdaság területén. A legtöbbet – tízet – a Lublini vajdaságban.
Érdemes megemlíteni, hogy az incidens miatt a NATO elindítja a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) műveletet, ami a következő napokban indul, és
számos ország – köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és mások – erőit vonja be, a hagyományos katonai képességeken túl.
Grynkewich ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a Keleti Őrszem művelet átfogó és integrált védelmi rendszert alakít ki az északi térségtől a Fekete- és Földközi-tengerig, összekapcsolva a légi rendészeti és földi légvédelmi képességeket. „Ez a művelet rugalmasságot és erőt ad, lehetővé téve, hogy pontosan ott és akkor összpontosítsuk erőinket, ahol és amikor szükség van rá” – mondta.
Hozzátette: Franciaország, Dánia, az Egyesült Királyság és Németország már felajánlott vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi rendszereket. A NATO emellett új, költséghatékony drónellenes technológiákat is gyorsított ütemben vezet be, hogy a művelet hosszú távon fenntartható legyen. „A keleti szárny az első védelmi vonalunk, de valójában az egész szövetséget védi. A művelet már most elkezdődik, de idő kell a teljes összehangoláshoz” – hangsúlyozta Grynkewich.
Havonta akár 2700 Sahíd típusú, orosz nevén Gerany–2 drón gyártására is képes Oroszország az ukrán katonai hírszerzés szóvivője, Andrij Juszov szombati szavai szerint. Emellett az ukrán légvédelem kifárasztása céljából Oroszország jelentős mennyiségben gyárt csalidrónokat is, melyeket nem szerelnek fel robbanószerekkel.
