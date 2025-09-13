Deviza
EUR/HUF390.78 -0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.67 0% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.84 0% RON/HUF77.15 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.78 -0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.67 0% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.84 0% RON/HUF77.15 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pártlista
miniszter
Navracsics Tibor
Választások

Navracsics Tibor bejelentést tett: eldőlt a jövője

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a választókerületében élők bizalmát akarja megszerezni. Navracsics Tibor nem először hozza meg ezt a döntését.
VG
2025.09.13, 07:02

„Számomra a választók bizalma a legfontosabb, ezért csak egyéni képviselőjelöltként mérettetem meg magam 2026 áprilisában” – közölte Navracsics Tibor a Facebookon.

NAVRACSICS Tibor
 Navracsics Tibor nem először hozza meg ezt a döntését / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a választókerületében élők bizalmát akarja megszerezni, 

ezért – úgy mint 2022-ben – most is azt fogom kérni, hogy listán ne szerepeljek.

A politikus hozzátette, hogy a Fidesz-KDNP szövetségtől ezért most is azt kéri majd, hogy a pártlistára ne tegyék fel.

A politikus utoljára 2006-ben került be lista alapján a parlamentbe. 

A veszprémi választókerület egyik képviselőjeként többször is felszólalt a Balaton érdekében. „A tó környékén élő közösségeknek, önkormányzatoknak, polgároknak is nagyon fontos, hogy ezt a rendkívül sérülékeny természeti és ökológiai kincsünket megőrizzük” – fogalmazott korábban.

A politikus hozzátette, hogy nemsokára folytatódik a Balaton tisztítása. Korábban a Világgazdaság megírta, hogy kormányhatározat jelent meg, amely a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali és középtávú beavatkozásokról szól.

A tárcavezető a Balaton partján tartott sajtótájékoztatóján a nyáron elmondta, hogy a területfejlesztési és az energiaügyi minisztérium közös előterjesztését fogadta el a kormány. 

Bár Navracsics Tibor szerint a tó vízminősége továbbra is kiváló, a turisták továbbra is nagyszerű élményekben részesülhetnek, a jövőre is gondolni kell, ugyanis szaporodnak a Balaton fenntarthatóságát érintő figyelmeztető jelek. Éppen ezért döntött úgy kormány, hogy újraindítja azt az akciótervet, amely biztosítja a Balaton és térsége fenntarthatóságát.

Korábban arról is beszélt, hogy 

„a budapesti öreg, gazdag népesség lemegy a Balatonra, és felvásárolja a házakat, a Balaton menti településeken lakó fiatalok pedig nem tudják elkezdeni az életüket,

nem tudnak lakást, házat venni, következésképpen elköltöznek onnan. A helyzetet súlyosbítja, hogy a jelenség ma már nemcsak a tópartot érinti, hanem a háttértelepüléseket is.”

A miniszter később beterjesztettet a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatot, amely több ponton is enyhébb lett, mint a társadalmi egyeztetés során megismert változat.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint érdemes a közösségeket felvértezni azokkal a védelmi lehetőségekkel, melyekkel hogyha élni akarnak, akkor ez a jogszabály lehetőséget ad nekik. Szerinte a lakások és a lakáspiac végső célja az, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelő lakást, és el tudja kezdeni a pályáját.

Kapcsolódó

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu