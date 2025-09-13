Navracsics Tibor bejelentést tett: eldőlt a jövője

„Számomra a választók bizalma a legfontosabb, ezért csak egyéni képviselőjelöltként mérettetem meg magam 2026 áprilisában” – közölte Navracsics Tibor a Facebookon.

Navracsics Tibor nem először hozza meg ezt a döntését / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a választókerületében élők bizalmát akarja megszerezni,

ezért – úgy mint 2022-ben – most is azt fogom kérni, hogy listán ne szerepeljek.

A politikus hozzátette, hogy a Fidesz-KDNP szövetségtől ezért most is azt kéri majd, hogy a pártlistára ne tegyék fel.

A politikus utoljára 2006-ben került be lista alapján a parlamentbe.

A veszprémi választókerület egyik képviselőjeként többször is felszólalt a Balaton érdekében. „A tó környékén élő közösségeknek, önkormányzatoknak, polgároknak is nagyon fontos, hogy ezt a rendkívül sérülékeny természeti és ökológiai kincsünket megőrizzük” – fogalmazott korábban.

A politikus hozzátette, hogy nemsokára folytatódik a Balaton tisztítása. Korábban a Világgazdaság megírta, hogy kormányhatározat jelent meg, amely a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali és középtávú beavatkozásokról szól.

A tárcavezető a Balaton partján tartott sajtótájékoztatóján a nyáron elmondta, hogy a területfejlesztési és az energiaügyi minisztérium közös előterjesztését fogadta el a kormány.

Bár Navracsics Tibor szerint a tó vízminősége továbbra is kiváló, a turisták továbbra is nagyszerű élményekben részesülhetnek, a jövőre is gondolni kell, ugyanis szaporodnak a Balaton fenntarthatóságát érintő figyelmeztető jelek. Éppen ezért döntött úgy kormány, hogy újraindítja azt az akciótervet, amely biztosítja a Balaton és térsége fenntarthatóságát.

Korábban arról is beszélt, hogy

„a budapesti öreg, gazdag népesség lemegy a Balatonra, és felvásárolja a házakat, a Balaton menti településeken lakó fiatalok pedig nem tudják elkezdeni az életüket,

nem tudnak lakást, házat venni, következésképpen elköltöznek onnan. A helyzetet súlyosbítja, hogy a jelenség ma már nemcsak a tópartot érinti, hanem a háttértelepüléseket is.”

A miniszter később beterjesztettet a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatot, amely több ponton is enyhébb lett, mint a társadalmi egyeztetés során megismert változat.