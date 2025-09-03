Deviza
Fehér Ház
Washington D.C.
New Orleans (Louisiana)
Donald Trump
Nemzeti Gárda
bűnüldözés

A Nemzeti Gárda nem áll meg Washingtonban: elindulhat az országos a bűnüldöző hadjárat – Trump New Orleanst is megostromolná

A lépés újabb állomása lehet a demokrata vezetésű városokkal folytatott politikai csatájának, amelyben az erődemonstráció kulcsszerepet játszik. Donald Trump amerikai elnök belengette, hogy szövetségi katonákat küldene New Orleansba a bűnözés visszaszorítására.
VG
2025.09.03., 21:15

Donald Trump szerdán újságírók előtt arról beszélt, hogy kormánya vizsgálja a Nemzeti Gárda bevetését Louisiana államban, különösen New Orleansban, miután a fegyveres erők rendfenntartói munkája Washington D.C.-ben óriási siker volt a fővárosi bűnözés visszaszorításában – írta a Reuters.

New Orleans
Donald Trump amerikai elnök belengette, hogy szövetségi katonákat küldene New Orleansba a bűnözés visszaszorítására / Fotó: AFP

Az elnök szerint a városban komoly bűnözési problémák vannak, amelyeket – állítása szerint – két hét alatt rendbe lehetne tenni.

Washington D.C. után New Orleans lesz kitakarítva

Trump az amerikai főváros példájára hivatkozott, ahol az elnöki jogkörök szélesebbek, és könnyebb a katonai jelenlét megszervezése. Chicagót és Baltimore-t szintén említette potenciális célpontként, hozzátéve, hogy utóbbi esetében a városvezetés kérésére lenne szükség a szövetségi egységek bevonásához.

A kijelentések hátterében a demokrata irányítású nagyvárosokkal folytatott politikai ütközet áll. Trump rendre azzal vádolja ezeket a településeket, hogy nem képesek megbirkózni a bűnözéssel, miközben a helyi hatóságok többször hangsúlyozták: számos mutatóban csökkenést mértek, például a gyilkosságok vagy fegyveres rablások számában.

A chicagói Nemzeti Gárda bevetését Trump már kedden belengette, bár konkrét időpontot nem jelölt meg. 

Washingtonban azonban sokkal nagyobb mozgástere van, mivel a főváros nem állam, így a szövetségi kormányzat közvetlenebbül gyakorolhat hatalmat.

A következő hetekben eldőlhet, hogy a New Orleansba tervezett katonai jelenlét puszta fenyegetés marad-e, vagy Trump ténylegesen tovább élezi a konfliktust a demokrata vezetésű városokkal. Az üzenet azonban már most világos: az elnök kampányában a rendpárti erődemonstráció központi szerepet kap.

Washington ostroma: Trump pizzát vitt a rendőröknek, a Nemzeti Gárda tagjainak közben megengedték a fegyver viselését a fővárosban

Az elnök győzelmet hirdetett, és most már a Fehér Házba tervez új, hatalmas báltermet. Donald Trump hamburgerekkel és katonákkal ünnepelte Washington „megmentését”, miután látványosan visszaesett a bűncselekmények száma a Nemzeti Gárda bevetése után.

 

 

