Migráció, energia, háború – Európa elszigetelődött a világban: Orbán Balázs keményen kritizálta Brüsszelt

Kudarcot vallott az Európai Unió a válságkezelésben – jelentette ki csütörtökön Orbán Balázs a Brain Bar jövőfesztiválon, ahol Carl Bildt volt svéd miniszterelnökkel vitázott a kontinens előtt álló kihívásokról. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a brüsszeli intézményrendszer hibás elképzelésre épít: a vonakodó tagállamokat rá akarják kényszeríteni a központi álláspontra, miközben Magyarországnak kötelessége képviselni a társadalom többségének akaratát.
A migráció kérdésében felidézte a 2015-ös válságot: míg egyes országok befogadóak voltak, Magyarország nem akart bevándorlóországgá válni. Példaként említette a német kancellárral, Angela Merkellel folytatott vitát, amikor Orbán Viktor megvédte a magyar határokat. Azóta az ország napi egymillió eurós bírságot fizet a határok védelméért – hangsúlyozta Balázs, kiemelve, hogy a belépés szabályozása a nemzeti szuverenitás része.
Az energiaellátásról szólva kritikával illette az EU kettős mércéjét: Magyarország olcsó orosz energiát vásárol nyíltan, míg más tagállamok ugyanazt Indián keresztül szerzik be, és „erkölcsileg elfogadhatónak” nevezik. A gazdasági helyzet kapcsán a Budapesti Nyilatkozatra hívta fel a figyelmet, amely integrált tőkepiacot és mesterséges intelligenciába irányuló beruházásokat sürgetett, míg Brüsszel a forrásait főként az ukrajnai háború finanszírozására fordítja.
Orbán Balázs szerint a brüsszeli politika következménye, hogy Európa elszigetelődött:
A fiatal generációt pedig bizonytalanság és csalódottság jellemzi: a munka, otthon és kiszámítható jövő kérdéseire nem kapnak választ.
Az orosz–ukrán háború kapcsán Balázs rámutatott, hogy Ukrajna teljes mértékben külföldi támogatásokra szorul, miközben az oroszok több területet ellenőriznek, mint a konfliktus elején. „Minél előbb véget ér a háború, annál jobb az EU-nak, különben a NATO–Oroszország-összecsapás kockázata nő” – figyelmeztetett.
Összegzésként Orbán Balázs leszögezte: a brüsszeli vezetés nem képes megoldást adni a problémákra, mert maga is a problémák részévé vált. Magyarország ezzel szemben a saját érdekeit és a társadalom akaratát képviselve jár el a szuverenitás és biztonság megőrzése érdekében.
