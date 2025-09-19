Orbán Viktor bejelentette: megteszi Magyarországon, amit Trump Amerikában – "Ez nagyon helyes"

Pénteken reggel, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában szokásos módon interjút adott Orbán Viktor. A miniszterelnök számos aktuális közéleti témát érintett. Többek között a terrorizmusról és a rendbontásokról is beszélt.

Orbán Viktor terrorszervezetté nyilvánítaná az Antifát / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ennek kapcsán elhangzott, hogy Donald Trump kezdeményezi, hogy az Antifa szervezetet minősítsék terrorszervezetnek.

„Én örültem az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezni fogom, hogy tegyük mi is ezt itt Magyarországon” – jelentette ki az interjúban Orbán Viktor.

A kormányfő hozzátette, hogy az Antifa igenis egy terrorszervezet. Ennek bizonyítéka, hogy idejöttek Magyarországra is, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek. Majd elmentek európai parlamenti képviselőnek, és onnan oktatgatják Magyarországot a jogállamról.

„Magyarországon is eljött az ideje annak, hogy az ilyen szervezeteket, mint az Antifa, az amerikai mintát követve mi is minősítsük terrorszervezetnek” – zárta gondolatmenetét Orbán Viktor.

Trump belengette: terrorszervezetté minősíthetik az Antifát – több városban is bevetné a nemzeti gárdát

Donald Trump ismét kemény hangot ütött meg a belső rendbontásokkal szemben: az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítása is az asztalon van – jelentette ki egy a Fehér Házban tartott beszédében az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

Az elnök egy újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: „Ezt megtenném, száz százalék. Mások is megérdemelnék egyébként, de az Antifa a legrosszabb.” Trump szerint a mozgalomhoz kötődő radikális csoportok „több gyilkosságot is megúsznak”, és gyakran maffiaszerű bűnszervezetként működnek. Azt állította, hogy bizonyos aktivisták dollármilliókat kapnak az erőszakos akciók szervezésére.