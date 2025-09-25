Rendkívüli: Orbán Viktor néhány órája tárgyalt Donald Trumppal az orosz olajról – ezt tudjuk eddig, mi történt

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban.

Orbán Viktor néhány órája tárgyalt Donald Trumppal az orosz olajról / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A politikus a Mandinernek azt mondta, hogy a miniszterelnök nemrég beszélt Donald Trumppal, és több ügyet is átbeszéltek.

A háború állását, a béke lehetőségét, a világgazdaság folyamatát, a vámok nyomán előállt helyzetet és természetesen a közép-európai energiaellátás kérdését is megkonzultálták

– fogalmazott.

A külgazdasági és külügyminiszter újságírói kérdésre megismételte, hogy a „legfontosabb kérdéseket tekintették át”, de konkrét részleteket nem osztott meg. Hangsúlyozta, hogy a háború, az európai és globális kereskedelem és az energiaellátás biztonsági kérdési is felmerültek az egyeztetés alatt.

Szijjártó Péter már korábban reagált Donald Trump kijelentésére, miszerint akár személyesen is közbenjárhat Orbán Viktornál, hogy Magyarország hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával.

A miniszter hangsúlyozta, hogy

Magyarország mindenben támogatja Trump béketeremtő erőfeszítéseit, ugyanakkor a földrajzi adottságokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A miniszter már az ENSZ Közgyűlése után jelezte, hogy Magyarország csak annyi orosz olajat importál, amennyi a működéshez feltétlenül szükséges, miközben a nyugat-európai országok valójában sokkal több orosz olajat vesznek közvetítőkön keresztül.

Miről tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump?

Az ukrajnai háború, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés legfontosabb kérdéseiről egyeztetett orosz kollégájával Szergej Lavrovval Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az orosz kollégájával folytatott tárgyalását követően kiemelte, hogy a legfőbb kérdéseket tekintették át az ukrajnai háborúval, illetve a gazdasági és energetikai együttműködéssel kapcsolatban, s egyúttal leszögezte, hogy Szergej Lavrovval a legnehezebb időszakokban is meg tudnak vitatni minden kérdést.

„Én itt most aláhúztam Magyarország békepárti álláspontját. Aláhúztam azt, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy minél előbb béke legyen a szomszédságunkban. Már három és fél éve szembesülünk az ukrajnai háború drámai következményeivel, és azt szeretnénk, ha ez a háború minél előbb véget érne” – hangsúlyozta.