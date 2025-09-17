Orbán Viktor egy évet várt, most elfogyott a türelme: kíméletlenül leszidta Brüsszelt – „Megyünk tovább a saját utunkon"

Egy éve Mario Draghi Budapesten figyelmeztetett: Európa versenyképessége hanyatlik. Orbán Viktor szerint Brüsszel nem tanult semmit, a helyzet azóta is romlik. A kormányfő azt írta, Magyarország saját úton halad, és a rezsicsökkentést, valamint az otthonteremtést is megvédi.

Orbán Viktor szerint Brüsszel figyelmen kívül hagyta Mario Draghi tavalyi figyelmeztetését az unió versenyképességi válságáról / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor a Facebook-oldalán idézte fel, hogy tavaly szeptemberben Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke Budapesten „megszólaltatta a vészharangokat” az unió versenyképessége miatt. Draghi mostani értékelése szerint azóta sem történt érdemi fordulat, sőt a helyzet tovább romlott.

Ebben a környezetben kell Magyarországot fejlődési pályán tartanunk. Sikerülni is fog!

– írta a miniszterelnök, aki több kormányzati intézkedést is felsorolt. Orbán a történelmi léptékű otthonteremtési programot, a családbarát adópolitikát, valamint az energiapiacon követett saját stratégiát emelte ki.

Orbán Viktor: megérte a saját utat követni

A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország nem követte a „brüsszeli esztelenséget” az orosz energiaforrásokról való gyors leválásban, hanem a zöldenergia fokozatos bevezetésével próbálja megőrizni a rezsicsökkentést.

„Brüsszel tévúton. Megyünk tovább a saját, magyar utunkon!” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.