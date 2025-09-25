Orbán Viktor kifakadt a Facebookon: "Aki ilyet tesz, annak felelnie kell" – ki fog derülni, hová vezetnek a szálak

Magyarországon mindenki ott tüntet, ahol akar – írja a kormányfő a Facebookon. Szerinte össze lehet jönni, lehet tiltakozni. Ugyanakkor egy szerzetest szidalmazni a templom kapujában, amiért az harangozni merészel, az nem tüntetés. Az inkább szégyen. „Aki ilyet tesz, aki másokat erre biztat, az pedig nem a falu bolondja, szimplán gonosz ember. Lelke rajta.”

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezzel a magyar miniszterelnök arra az esetre utalt, amikor Hadházy Ákos tüntetésén a résztvevők és maga a politikus is egy szerzetessel bonyolódott vitába, mivel a közeli templomban a tüntetés ideje alatt harangoztak.

De Orbán Viktor a Szőlő utcai zavaros esetre is kitért friss bejegyzésében. „Magyarországon mindenki azt mond, amit akar. Bárki elmondhatja a véleményét. De közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó.”

Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért. Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak

– zárta posztját.

Szőlő utcai javítóintézet: ez az Igazságügyi Minisztérium jelentése

Tuzson Bence igazságügy-miniszter szerdán közzétette az eset kapcsán készült kormányzati jelentést. Ez alapján azt hangsúlyozta: a Szőlő utcai javítóintézet vezetőjével szemben büntetőeljárás folyik, amelyben – az eddigi adatok alapján – sem fiatalkorú, sem politikus nem érintett, sem elkövetőként, sem sértettként.

A javítóintézet vezetőjével szemben azért indult eljárás, mert az intézetben több nagykorú, huszonéves nőt alkalmazott, akik a tudtával vagy az ő szervezésében prostitúciót folytattak, amiből az igazgató anyagi hasznot húzott. Rámutattak, a vezetővel kapcsolatos ügy alapjául egy átfogó, a bűncselekmény alapos gyanúját felvető, titkos információgyűjtést is magában foglaló eljárás szolgált.

Az ügy feltárása és a folyamatban lévő büntetőeljárás során sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel.

A jelentés szerint a büntetőüggyel kapcsolatban megjelent állítások időrendje, a megszólalók személye alapján alappal feltételezhető, hogy egy összehangolt, előre megtervezett, ténybeli alapokat nélkülöző kampány zajlik, amelynek célja a kormány cselekvőképességének korlátozása.