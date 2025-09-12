Orbán Viktor egyetlen mondattal tönkretette Ursula von der Leyen legfőbb célját: a rádióban tett történelmi fogadalmat a magyar miniszterelnök – „Nekem sikerülni fog”

Orbán Viktor miniszterelnök korábban közölte, hogy villám-munkalátogatásra repült az Egyesült Arab Emírségekbe, és péntek reggel a közel-keleti országból jelentkezik be a Kossuth rádió műsorába, majd az ország elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával folytat tárgyalásokat.
Orbán Viktor a reggeli interjúban elmondta, hogy a közel-keleti országból jelentős beruházásokat tudnak bevonni. „Közép-Európában még nincsenek jelen, és akkor gondoltuk, hogy ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és hozzunk létre egy különleges partnerséget” – mondta a kormányfő Egyesült Arab Emírségekkel való kapcsolatkiépítésről.
Ki is jelölték azokat az iparágakat, amelyekben nagy léptékben tudnak együttműködni, ilyen például
„Iszonyatos energiaigénye van a mesterséges intelligenciának” – hangsúlyozta. Ezeken a területeken jól haladnak, és nemsokára néhány megállapodást már le tud zárni egymás között a két ország.
A Lengyelország területére betörő orosz drónokkal kapcsolatban azt mondta, hogy a lengyelek történelmi barátai Magyarországnak, „ezért minden, ami Lengyelország szuverenitását érinti, Magyarországnak elsőként kell reagálnia”.
Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének szerdai beszédével kapcsolatban a kormányfő úgy fogalmazott, hogy három és fél éve kell viselni az orosz–ukrán háború következményeit, miközben Magyarországnak a háborúhoz nincs köze.
Orbán Viktor emlékeztetett, hogy Magyarországot már belekeverték eddig két világháborúba, az első világháborúból Tisza István miniszterelnök, a másodikból Horthy Miklós kormányzó ki akart maradni, de külső erők belerángatták Magyarországot fegyveres a konfliktusba. „Most Ursula von der Leyen és az EU akarja berántani Magyarországot egy háborúba” – mondta.
Az én két elődömnek nem sikerült ellenállni. Én megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog
– jelentette ki.
Arról is beszélt, hogy felül kell vizsgálni az Európai Unió teljes politikáját. „Az energiaárak háromszor-négyszer magasabbak az EU-ban, mint az USA-ban, így Európa elveszíti a versenyképességét. Mario Draghi egy tanulmányban leírta, mit kell tenni, hogy Európa gazdaságát megmentsük, de a jelenlegi vezetők ennek az ellenkezőjét teszik” – mondta Orbán Viktor.
Itthon az adórendszerről szóló nemzeti konzultációról elmondta, hogy miután az ellenzék vezető pártja, a Tisza Párt nem akar beszélni az új adókról, akkor a kormánynak ki kell kérnie az emberek véleményét. Példaként elmondta, hogy egy pedagógus havonta 30 ezer forinttal, évente több mint 400 ezer forinttal keresne többet, ha bevezetnék a Tisza Párt progresszívadó-elképzelését. Hozzátette, hogy az új adózási elképzelés miatt rosszul járnának a katonák, a rendőrök és a középosztályba tartozók is. Szerinte ezzel megsarcolnák a magyarokat.
Orbán Viktor szerint
a Tisza Párt „el akarja majd engedni a multiknak az adóját, mert Brüsszel ezt fogja követelni. Tőlem is ezt követeli, csak én nem engedem el”.
„Magyarországon ma békén kell hagyni az embereket. Az a jó, az az indokolt, ha alacsonyak az adók, mert azzal mindenki jobban jár” – jelentette ki Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.