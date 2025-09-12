Orbán Viktor egyetlen mondattal tönkretette Ursula von der Leyen legfőbb célját: a rádióban tett történelmi fogadalmat a magyar miniszterelnök – „Nekem sikerülni fog”

Orbán Viktor miniszterelnök korábban közölte, hogy villám-munkalátogatásra repült az Egyesült Arab Emírségekbe, és péntek reggel a közel-keleti országból jelentkezik be a Kossuth rádió műsorába, majd az ország elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával folytat tárgyalásokat.

Orbán Viktor nagy visszatérése, egy hónapja történt ilyen utoljára / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor a reggeli interjúban elmondta, hogy a közel-keleti országból jelentős beruházásokat tudnak bevonni. „Közép-Európában még nincsenek jelen, és akkor gondoltuk, hogy ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és hozzunk létre egy különleges partnerséget” – mondta a kormányfő Egyesült Arab Emírségekkel való kapcsolatkiépítésről.

Ki is jelölték azokat az iparágakat, amelyekben nagy léptékben tudnak együttműködni, ilyen például

az energiaszektor,

mesterséges intelligencia,

és a digitális infrastruktúra területe.

„Iszonyatos energiaigénye van a mesterséges intelligenciának” – hangsúlyozta. Ezeken a területeken jól haladnak, és nemsokára néhány megállapodást már le tud zárni egymás között a két ország.

A Lengyelország területére betörő orosz drónokkal kapcsolatban azt mondta, hogy a lengyelek történelmi barátai Magyarországnak, „ezért minden, ami Lengyelország szuverenitását érinti, Magyarországnak elsőként kell reagálnia”.

Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének szerdai beszédével kapcsolatban a kormányfő úgy fogalmazott, hogy három és fél éve kell viselni az orosz–ukrán háború következményeit, miközben Magyarországnak a háborúhoz nincs köze.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy Magyarországot már belekeverték eddig két világháborúba, az első világháborúból Tisza István miniszterelnök, a másodikból Horthy Miklós kormányzó ki akart maradni, de külső erők belerángatták Magyarországot fegyveres a konfliktusba. „Most Ursula von der Leyen és az EU akarja berántani Magyarországot egy háborúba” – mondta.

Az én két elődömnek nem sikerült ellenállni. Én megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog

– jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy felül kell vizsgálni az Európai Unió teljes politikáját. „Az energiaárak háromszor-négyszer magasabbak az EU-ban, mint az USA-ban, így Európa elveszíti a versenyképességét. Mario Draghi egy tanulmányban leírta, mit kell tenni, hogy Európa gazdaságát megmentsük, de a jelenlegi vezetők ennek az ellenkezőjét teszik” – mondta Orbán Viktor.