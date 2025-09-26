Orbán Viktor élő adásban árulta el, mi zajlott le Trump és közte, amikor az orosz energiáról tárgyaltak: „Nincs szükségünk arra, hogy bármelyikünk elfogadja a másik érveit, mindenki teszi, amit akar”

Szeptember utolsó péntekén ismét interjút adott a Kossuth rádió Jó reggel Magyarország! című műsorában Orbán Viktor. A miniszterelnök szokás szerint a legfontosabb aktuális témák kapcsán osztja meg gondolatait.
A kormányfő a beszéde elején kitért a Szőlő utcai esettel kapcsolatos hírekre. Orbán Viktor szerint a Szőlő utcában egy fiatal korúak börtöne van, fiú elkövetők számára. Az történt, hogy az intézmény vezetője lányokat futtatott prostituáltként. Ebben az ügyben zajlik a nyomozás. A pedofíliával kapcsolatos híresztelések a miniszterelnök szerint alaptalanok. A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény. Ugyanakkor egy ilyen súlyos bűncselekménnyel valakit alaptalanul vádolni szintén bűncselekmény, aminek meglesz a jogi következménye.
Európa gazdasága vergődik. Régen a béke szigete volt, mára csak Közép-Európa, azon belül is leginkább Magyarország tekinthető annak. A gazdasági és társadalmi feszültségek miatt Nyugat-Európában erősödött az agresszió, és ez sajnos a politikába is begyűrűzött. Orbán szerint a politikusok felelőssége is, hogy vérmérsékletet gyakoroljanak.
Az orosz energiaforrások kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy egyetlen értelmes megoldás van: Magyarországnak nincs tengere, így tengeren nem lehet ide olajat és gázt szállítani, csak vezetéken keresztül. Olyan vezeték pedig csak az van, amik még a Szovjetunió alatt épültek. Ezt az Amerikai Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak is elmondta. Hozzátette, hogy Magyarország és az USA is szuverén ország.
Nincs szükségünk arra, hogy bármelyikünk elfogadja a másik érveit, mindenki teszi, amit akar.
A miniszterelnök idézte azt az IMF-jelentést, mely szerint az orosz energiaforrásokról való leválás következtében Magyarország gazdasága 4 százalékkal esne vissza. Ez katasztrofális lenne.
Októberben indul az anyák adómentessége, melynek keretében egymillió olyan édesanya, aki legalább két gyermeket szült, függetlenül attól, hogy a gyermeke kiskorú vagy nagykorú, élete végéig nem fizet adót. A családoknak erre szükségük van. Orbán szerint ezt meg is tudják valósítani, ennek megvan a fedezete.
A miniszterelnök szerint a sport kiemelten fontos, mert olyan bolond világban élünk, amilyenben. És világos teljesítményelvárás, fegyelem, csapatmunka, alázat ma leginkább a sportban, az öltözőben van jelen. Ahhoz, hogy a kormány segítse a szülőket, hogy felnevelhessék gyerekeiket és rendes embert tudjanak faragni belőlük, ahhoz a sportot is támogatni kell.
Orbán Viktor éppen emiatt döbbent meg azon, hogy a Tisza szerinte a sport taójánk megszüntetésében gondolkodik. Ez a kormányfő szerint nem az élsportolókat érinti, hanem százezrével érint gyerekeket, és éppen ezért ilyet nem szabad csinálni.
A miniszterelnök szerint a nemzeti konzultációra azért van szükség, mert Magyarországon vannak olyan emberek, nemcsak a Tisza Párt vezetői, hanem a szavazóik egy része is, akik progresszív adózást szeretnének. Ez sokak zsebéből jelentős összegeket venne ki a mostani fizetésükhöz képest.
A kormányfő szerint a vagyonadó bevezetése is katasztrofális lenne. Miközben a politikusok esetében jogos, hogy kell vagyonbevallást készíteni, ezt a vagyonadó bevezetése a magánszemélyeknél is kötelezővé tenné. Erre vagyonkatasztert kellene létrehozni, és bárkihez bekopogtathatnának az ellenőrök, hogy ellenőrizzék a bevallásában szereplő dolgokat.
Az adórendszer legyen egyszerű, az adó legyen kicsi, azt az emberek fizessék be, aztán hagyjuk őket élni.
Régen Magyarország keleti fele kevésbé volt fejlett, mint a nyugati. Ennek voltak történelmi okai, de a kormány dolga, hogy ezen változtasson. Az elmúlt 15 évben sokat tett ezért a kormány Orbán szerint. Hozzátette, hogy a fizetésekben még nem történt meg a kiegyenlítődés, de a keleti országrész fejlődő pályára került.
Ehhez infrastruktúra és technológia is kell. Ennek ékes bizonyíték a BMW-gyár, amelyet szeptember 26-án, pénteken fognak hivatalosan is átadni. De ebbe a körbe sorolható a szingapúri Vulcan Shield Global Békéscsabára jövetele is. „Kell még néhány év, és Nyugat-Magyarország és Kelet-Magyarország között nem lesz különbség a fizetések és az életszínvonal tekintetében” – zárta gondolatait a miniszterelnök.
