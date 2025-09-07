Tisztán látható a politikai képlet, mindkettőnek világos körvonalai vannak – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a a jobboldali holdudvar szokásos szeptemberi politikai évadnyitó eseményén. A kötcsei piknik idén rendhagyó volt, ugyanis a nyilvánosság bevonásával mondta el a kormányfő beszédét, amelyben a világban zajló folyamatok bemutatása mellett a 2026-os parlamenti választásokra való felkészülés is helyet kapott. Orbán Viktor Kötcsén berúgta a választási kampányt.

Orbán Viktor Kötcsén hirdette meg a Fidesz-KDNP programját a 2026-os választásokra: így szól az ajánlat a magyaroknak / Fotó: Facebook

Orbán Viktor Kötcsén: két ajánlat közül választhatnak a magyarok

A kormányfő világosan elkülönítette egymástól a két politikai ajánlatot, amiből jövő tavasszal választhatnak a magyarok.

Az első, hogy csatlakozunk a brüsszeli politikához, ami szerinte káoszhoz és szegénységhez vezetne. Ez a DK és a Tisza ajánlata. A másik lehetőség, hogy Magyarország kitart azon álláspontja mellett, amit 15 éve követ.

Az elsőből következik szerinte a rezsicsökkentés fenntartása, a többkulcsos adórendszer, az ukránok beengedése az EU-ba, a migrációs paktum elfogadása vagy a gender támogatása.

Közös háború, közös adósság, közös pénz

– foglalta össze az ellenzék ajánlatát Orbán. Ezzel szembeállította a kormánypártok ajánlatát, ami nemzeti energiapolitikára, a családtámogatásokra, egykulcsos adóra és békére épül.

"Béke, közös piac, saját pénz, függetlenség" – mondta a miniszterelnök.

Orbán egyúttal példátlan nevezte, hogy ennek az ajánlatnak a képviselőjének, Magyar Péternek fogják a kezét mentelmi jogával, akit a felelősségre vonástól csak az európai mentelmi jog ment meg.

"Gyurcsányéknak több eszük volt"

A kormányfő kitért a Tisza Párt adóterveire is, szerinte Gyurcsányéknak több eszük volt, ők a választás után ismerték be, hogy hazudtak. Így most az ellenzéki pártnak, miután kiderült, hogy mire készülnek, maradt a provokáció. Orbán ezt kiskakas politikának nevezte, aminek lényege, hogy a kiskakas azt hiszi, hogy ő áll a világ középpontjában.

A legfőbb ismérve, hogy a kiskakasból soha sem lesz nagykakas

– fogalmazott a miniszterelnök.