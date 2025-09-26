Deviza
EUR/HUF391.08 -0.2% USD/HUF334.11 -0.57% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF418.94 -0.25% PLN/HUF91.63 -0.12% RON/HUF76.98 -0.25% CZK/HUF16.11 +0.07% EUR/HUF391.08 -0.2% USD/HUF334.11 -0.57% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF418.94 -0.25% PLN/HUF91.63 -0.12% RON/HUF76.98 -0.25% CZK/HUF16.11 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,207.79 +1.22% MTELEKOM1,814 -0.66% MOL2,740 +3.63% OTP29,090 +1.29% RICHTER9,770 -0.05% OPUS541 0% ANY7,220 +0.84% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,910 -1.8% BUMIX9,234.51 +0.07% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,167.73 +1.1% BUX99,207.79 +1.22% MTELEKOM1,814 -0.66% MOL2,740 +3.63% OTP29,090 +1.29% RICHTER9,770 -0.05% OPUS541 0% ANY7,220 +0.84% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,910 -1.8% BUMIX9,234.51 +0.07% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,167.73 +1.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ünnepség
híd
Orbán Viktor
Esztergom
találkozó
Robert Fico

Hivatalos: Orbán Viktor és Robert Fico kivételes helyszínen találkozik vasárnap – erre készül a magyar és a szlovák miniszterelnök

A százharminc éves Mária Valéria híd, amely Esztergomot és Párkányt köti össze, a túlélés és az újjászületés szimbóluma. A magyar–szlovák határ emblematikus építményét idén háromnapos fesztivállal ünneplik, ahol Orbán Viktor és Robert Fico miniszterelnök és a városok polgármesterei is tiszteletüket teszik.
VG
2025.09.26., 16:27

Idén ünnepli avatásának 130. évfordulóját az Esztergomot és Párkányt összekötő különleges építmény. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke, Hernádi Ádám, Esztergom város polgármestere és Szabó Eugen, Párkány város polgármestere vasárnap délben tiszteletüket teszik a hídnál.

orbán viktor Robert FicoSzlovákia szlovák miniszterelnök
Orbán Viktor és Robert Fico kivételes helyszínen találkozik egymással vasárnap / Fotó: Jade Gao / AFP

Kevés olyan építmény van Magyarországon, amely ennyit látott, és mégis túlélt. Az esztergomi Mária Valéria híd 130 éves múltja egyben a túlélés és az újjászületés története is. A dunakanyari panoráma, a turisták áramlása és a mindennapi ingázók forgalma ma már természetes részévé vált Esztergom és Párkány életének.

A százharminc éves Mária Valéria híd Esztergomot és Párkányt – így a Dunakanyart és a Felvidéket – köti össze. A két városban idén háromnapos fesztivállal ünnepelnek.

A Mária Valéria híd története

A magyar–szlovák határon álló Mária Valéria híd 1895. szeptember 28-án nyílt meg ünnepélyes keretek között. Már akkor mérnöki bravúrnak számított, hiszen az 500 méter hosszú szerkezet a korszak egyik legnagyobb acélhídja volt. Az évtizedek során nemcsak a forgalmat szolgálta, hanem szimbólummá is vált: a közösség mindennapjait és a két város kapcsolatát is meghatározta – részletezte a Kemma.

A híd történetének legsötétebb fejezetei a második világháború idejére estek. 1919-ben a csehszlovák légierő már megpróbálta megrongálni, de akkor megmenekült. 1944-ben viszont a német csapatok előbb részben felrobbantották, majd november 26-án végleg megsemmisítették a szerkezetet. Az esztergomiak évtizedeken át csak a csonka pilléreket láthatták, amelyek szinte szimbólummá váltak a Duna közepén. A „Csonkahíd” látványa sokáig emlékeztette a helyieket a háború pusztítására.

A 2000-es években jött el a remény az újjáépítésre, amely végül kormányközi együttműködésben 2011. október 11-re készült el. Azóta az eredeti, 19. századi átadó évfordulóján tartják az esztergomiak és a párkányiak a Hídünnepet, amely fontos szerepet játszik a baráti kapcsolatok erősítésében, valamint a szomszédos nemzetek közös identitástudatának ápolásában.

Mozaik

Mozaik
2175 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Gázai övezet

Trump a semmiből bejelentette: megvan a megállapodás, béke lesz – véget érhet az izraeli háború

A megállapodás értelmében a Hamász kiadhatja az izraeli túszokat, ami új reményt ad a békére.
2 perc
szolgálati lakás

Most lehet odaköltözni a Balatonra nulla forintból: átadták az első szolgálati bérlakást az egyik legnépszerűbb településen – fotó

A Balaton térsége Békés vármegyével együtt a legrosszabb demográfiai helyzetben van.
2 perc
Németország

Megszólalt a Bosch, így érinti Magyarországot a gigantikus leépítés: csak egyvalami biztos, de ennek senki se örül

A német anyavállalat drasztikus átalakításokat hajt végre, miközben a hazai autóipar történelmi fejlesztésekkel bővül.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu