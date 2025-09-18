Itt a lista: így tett alá Svédország Magyarországnak – Orbán Viktor hozta nyilvánosságra

Újabb fejezetéhez érkezett a magyar–svéd diplomáciai vita. Orbán Viktor közösségi oldalán üzent Ulf Kristersson svéd miniszterelnöknek, leszögezve: „Svédország a barátunk. A svéd nép a barátaink. De a kormányuk nem barátja Magyarországnak” – írta a Magyar Nemzet.
A magyar kormányfő sorra vette azokat az eseteket, amikor szerinte Stockholm Magyarország ellen lépett fel. Ezek között említette
Orbán hozzátette: Svédország mindezek mellett folyamatosan szorgalmazza a 7. cikkely újabb szakaszának megnyitását, és a migrációs paktum keresztülvitelében is aktívan részt vett, amit a magyar miniszterelnök az ország biztonságát fenyegető lépésnek nevezett.
Magyarországon ezt a viselkedést sokféleképpen neveznénk, de a barátságosság biztosan nem tartozik közéjük
– fogalmazott Orbán, aki szerint hazánk soha nem avatkozott bele Svédország belügyeibe, annak ellenére sem, hogy Stockholm súlyos migrációs problémákkal küzd. A magyar kormányfő egyúttal leszögezte: továbbra is aggódnak a svéd emberekért.
Az elmúlt napokban Orbán Viktor a Die Welt cikkére hivatkozva kritizálta a svédországi közbiztonsági helyzetet és a kiskorúak bűnözésének problémáját, amire Ulf Kristersson élesen reagált.
A szócsata egyre inkább két szintre vált szét: miközben a magyar miniszterelnök a két nép közötti barátságot hangsúlyozza, a két kormány közötti viszonyt újabb és újabb konfliktusok terhelik.
Egy informatikai szolgáltatót ért kibertámadás miatt 1,5 millió fő személyes adata került nyilvánosságra. Az incidens során a Volvo rendszereiről is lophattak adatokat a svéd vásárlóktól.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.