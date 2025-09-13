Deviza
orosz-ukrán háború
drónháború
drón
elektronikus hadviselés
jelzavarás
Ukrajna
Lengyelország

Ezzel a legrosszabbkor dicsekedett el Ukrajna: el tudják téríteni a rettegett orosz rakétákat

Vezérkari forrás tájékoztatta az ukrán állami műsorszolgáltatót arról, hogy az orosz Kinzsal rakéták 2025-ben gyakrabban kezdték eltéveszteni a célt, és magyarázattal is szolgált. Orosz drónok hatoltak Lengyelország légterébe szerdán, óriási riadalmat okozva – az ukrán vezérkari forrás mindössze két nappal ezt követően beszélt arról, hogy az ukránok egyre könnyebben tudják eltéríteni az ellenség repülőeszközet, hatalmas költséget okozva az oroszoknak.
Pető Sándor
2025.09.13., 16:05

A rettegett orosz hiperszonikus Kinzsal rakéták idén gyakrabban tévesztenek célt, állította a Szuszpilne ukrán közszolgálati műsorszórónak egy vezérkari forrás, azzal a magyarázattal szolgálva, hogy ez az egyre hatékonyabb ukrán elektronikus hadviselésnek köszönhető. 

Orosz drónok és rakéták: ez az eredmény, vagy valami egészen más, az elektronikus hadviselésen múlhat
Orosz drónok és rakéták: ez az eredmény, vagy valami egészen más, az elektronikus hadviselésen múlhat Fotó: NurPhoto via AFP

A név nélkül nyilatkozó forrás csak két nappal azt követően beszélt erről, hogy szerdán Ukrajna irányából Belaruszon keresztül érkező orosz drónokat lőttek le Lengyelországban.

Az incidens hatalmas riadalmat okozott. Ez volt az első eset az orosz-ukrán háború folyamán, hogy egy NATO-tag légterében orosz repülőeszközöket lőttek le. A lengyelek és mások szándékos orosz provokációról beszéltek, és Lengyelország a katonai szövetség IV. cikkelyének aktiválását kérte, ami szélsőséges esetben akár a NATO közös katonai fellépéséhez is vezethet.

Végül nem lett az incidensből háború, de azóta is a figyelem középpontjában áll. A NATO-t még kritikák is érték, hogy az ukrán csapatokhoz képest a drónok kis százalékát sikerült lelőni, és él a félelem, nehogy egy újabb, akár súlyosabb incidens komoly következményekkel járjon Európa egészére.

Ukrán elektronikus hadviselés: felvenni a versenyt eddig másfél milliárd dollárjába került Moszkvának

Ebben a hírkörnyezetben büszkélkedett el azzal az ukrán katonai forrás, hogy el tudják téríteni az ellenség eszközeit, komoly költségeket okozva ezzel Oroszországnak.

Minél gyorsabban mozog egy rakéta, annál nehezebb meghatároznia a rakétakoordinátákat, és ennek megfelelően annál sérülékenyebb a rádiózavarásra

– idézik. A Kinzsalok ezért tévesztenek gyakrabban célt: az elmúlt év során az ukrán elektronikus hadviselés hatékonysága jelentősen javult.

A nyilatkozó ráadásul még azt is hozzáteszi, hogy nem csak a rakétákat tudják könnyebben eltéríteni, hanem a drónokat is.

A hatékonyabb zavarás miatt az oroszok kénytelenek ellene védekezésül eszközeikre CRPA-antennákat (Controlled Reception Pattern Antenna) szerelni: ilyenek kerülnek a KABOK-ra (az irányított légibombákra) és a Sahed drónokra. Ezek az antennák azonban drágák: az áruk egyenként 10-17 ezer dollár (3,3-5,7 millió forint).

Ez idő alatt az ellenség körülbelül 80 000 KAB-ot és mintegy 40 000 ‘Shahedet’ indított.... Mindegyikben van ilyen CRPA-antenna, amelyek darabonként 10 000–17 000 dollárba kerülnek. Ha ezt összeadjuk, kiderül, hogy az ellenség 1,5 milliárd dollárt költött az elektronikai hadviselés elleni küzdelemre

– állította az ukrán forrás.

Emellett az oroszok idővel egyre összetettebb antennákat kezdtek használni. Például kezdetben négyelemű vevőket szereltek fel, majd áttértek a 8- és 16-elemes antennákra – tette hozzá. Ezekre is van-e Ukrajnának válasza, nem derül ki a Szuszpilne anyagából.

Orosz-ukrán háború

11972 cikk

 

