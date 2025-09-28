Tombol a háború: az ukránok orosz energiaipari létesítményeket, az oroszok ukrán repülőtereket támadnak

A hétvége az ukrán fegyveres erők újabb támadásaival kezdődött oroszországi gáz- és olajszállító eszközök orosz összefoglalók szerint. Az orosz energialétesítmények folyamatos ukrán célponttá váltak.

Orosz energialétesítmények az ukrán drónok célpontjai (Képünk illusztráció)Fotó: Anadolu via AFP / shutterstock

Ez nem az orosz energialétesítmények hete volt

A Rosztovi területen ellenséges dróntámadás okozott tüzet a Gazprom Rosztovi-na-doni gázelosztó állomásán. Jurij Szljusar régió kormányzója szerint a tüzet gyorsan eloltották, és személyi sérülés nem történt. A régióban két gázelosztó állomás található, amelyek közül az egyik a Gazpromé.

Csuvasföldön drónok támadtak egy olajvezeték szivattyúállomását. A szivattyúállomás gyakorlatilag nem sérült meg, és áldozatok sem voltak – közölte Oleg Nyikolajev, a Csuvasföld vezetője.

A Tingovatovo olajszivattyúállomás az Almetyevszk-Gorkij olajvezeték része, amely Nyugat-Szibériából szállít olajat a Közép-Oroszországi Föderációba.

Éber az orosz légvédelem

Az orosz légvédelmi rendszerek

hat irányított bombát,

230 ukrán pilóta nélküli repülőgépet,

és hat amerikai gyártmányú HIMARS többszörös indítórendszerből származó rakétát

lőttek ki az elmúlt 24 órában – idézi az orosz védelmi minisztériumot vasárnap délelőtt a TASZSZ orosz hírügynökség.

Adatai szerint a különleges katonai művelet kezdete óta a következők semmisültek meg:

667 repülőgép,

283 helikopter,

87 130 pilóta nélküli légi jármű,

631 légvédelmi rakétarendszer,

25 273 tank és egyéb páncélozott harcjármű,

1592 többszörös indítású rakétarendszerű harci jármű,

30 010 tábori tüzérségi eszköz és aknavető,

valamint 42 797 egység különleges katonai jármű.

Tűz alatt az ukrán katonai repterek

Egy másik hír szerint az orosz védelmi minisztérium jelezte: az orosz fegyveres erők hatalmas csapást indítottak az ukrán katonai repülőterek ellen mára (vasárnapra) virradó éjjel. Hadiipari létesítményeket is lőttek. A hadsereg nagy hatótávolságú, légi és tengeri telepítésű precíziós fegyvereket, valamint támadó drónokat vetett be.