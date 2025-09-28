Deviza
Tombol a háború: az ukránok orosz energiaipari létesítményeket, az oroszok ukrán repülőtereket támadnak

Az ukrán fegyveres erők dróntámadásai az olaj- és a gázrendszerre fókuszálnak a hétvégén. Az orosz energialétesítmények védelmére nagy erőket vet be az orosz fél, amely egyúttal ukrán katonai repülőtereket és hadiipari bázisokat lő a legfrissebb hírek szerint.
VG
2025.09.28., 12:20
Fotó: shutterstock

A hétvége az ukrán fegyveres erők újabb támadásaival kezdődött oroszországi gáz- és olajszállító eszközök orosz összefoglalók szerint. Az orosz energialétesítmények folyamatos ukrán célponttá váltak.

orosz energialétesítmények
Orosz energialétesítmények az ukrán drónok célpontjai (Képünk illusztráció)Fotó: Anadolu via AFP / shutterstock

Ez nem az orosz energialétesítmények hete volt

A Rosztovi területen ellenséges dróntámadás okozott tüzet a Gazprom Rosztovi-na-doni gázelosztó állomásán. Jurij Szljusar régió kormányzója szerint a tüzet gyorsan eloltották, és személyi sérülés nem történt. A régióban két gázelosztó állomás található, amelyek közül az egyik a Gazpromé.

Csuvasföldön drónok támadtak egy olajvezeték szivattyúállomását. A szivattyúállomás gyakorlatilag nem sérült meg, és áldozatok sem voltak – közölte Oleg Nyikolajev, a Csuvasföld vezetője.

A Tingovatovo olajszivattyúállomás az Almetyevszk-Gorkij olajvezeték része, amely Nyugat-Szibériából szállít olajat a Közép-Oroszországi Föderációba.

Éber az orosz légvédelem

Az orosz légvédelmi rendszerek

  • hat irányított bombát,
  • 230 ukrán pilóta nélküli repülőgépet,
  • és hat amerikai gyártmányú HIMARS többszörös indítórendszerből származó rakétát 

 lőttek ki az elmúlt 24 órában – idézi az orosz védelmi minisztériumot vasárnap délelőtt a TASZSZ orosz hírügynökség.  

Adatai szerint a különleges katonai művelet kezdete óta a következők semmisültek meg:

  • 667 repülőgép,
  • 283 helikopter,
  • 87 130 pilóta nélküli légi jármű,
  • 631 légvédelmi rakétarendszer,
  • 25 273 tank és egyéb páncélozott harcjármű,
  • 1592 többszörös indítású rakétarendszerű harci jármű,
  • 30 010 tábori tüzérségi eszköz és aknavető,
  • valamint 42 797 egység különleges katonai jármű.

Tűz alatt az ukrán katonai repterek

Egy másik hír szerint az orosz védelmi minisztérium jelezte: az orosz fegyveres erők hatalmas csapást indítottak az ukrán katonai repülőterek ellen mára (vasárnapra) virradó éjjel. Hadiipari létesítményeket is lőttek. A hadsereg nagy hatótávolságú, légi és tengeri telepítésű precíziós fegyvereket, valamint támadó drónokat vetett be.

