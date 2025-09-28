Tombol a háború: az ukránok orosz energiaipari létesítményeket, az oroszok ukrán repülőtereket támadnak

A hétvége az ukrán fegyveres erők újabb támadásaival kezdődött oroszországi gáz- és olajszállító eszközök orosz összefoglalók szerint. Az orosz energialétesítmények folyamatos ukrán célponttá váltak.
A Rosztovi területen ellenséges dróntámadás okozott tüzet a Gazprom Rosztovi-na-doni gázelosztó állomásán. Jurij Szljusar régió kormányzója szerint a tüzet gyorsan eloltották, és személyi sérülés nem történt. A régióban két gázelosztó állomás található, amelyek közül az egyik a Gazpromé.
Csuvasföldön drónok támadtak egy olajvezeték szivattyúállomását. A szivattyúállomás gyakorlatilag nem sérült meg, és áldozatok sem voltak – közölte Oleg Nyikolajev, a Csuvasföld vezetője.
A Tingovatovo olajszivattyúállomás az Almetyevszk-Gorkij olajvezeték része, amely Nyugat-Szibériából szállít olajat a Közép-Oroszországi Föderációba.
Az orosz légvédelmi rendszerek
lőttek ki az elmúlt 24 órában – idézi az orosz védelmi minisztériumot vasárnap délelőtt a TASZSZ orosz hírügynökség.
Adatai szerint a különleges katonai művelet kezdete óta a következők semmisültek meg:
Egy másik hír szerint az orosz védelmi minisztérium jelezte: az orosz fegyveres erők hatalmas csapást indítottak az ukrán katonai repülőterek ellen mára (vasárnapra) virradó éjjel. Hadiipari létesítményeket is lőttek. A hadsereg nagy hatótávolságú, légi és tengeri telepítésű precíziós fegyvereket, valamint támadó drónokat vetett be.
