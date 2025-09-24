Moszkva kiröhögte a NATO-t: Peszkov szerint senki sem sértette meg a tagállamok légtereit – ez csak nyugati „hisztéria”

Moszkva szerdán élesen reagált az orosz légtérsértésekről szóló nyugati vádakra, amelyekkel kapcsolatban több NATO-tagállam és a katonai szövetség is kemény válaszlépéseket ígért. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint azonban ezek az állítások „túlzó hisztérián” alapulnak.

Moszkva határozottan visszautasítja a NATO állításait az orosz légtérsértésekről, Dmitrij Peszkov pedig egyszerűen „hisztériának” nevezte az ügyet / Fotó: Anadolu via AFP

Halljuk az ilyen túlzó hisztériát arról, hogy katonai pilótáink állítólag megsértik a szabályokat, és belépnek valaki más légterébe. Ezek az állítások megalapozatlanok

– idézte Peszkovot a The Moscow Times. Hozzátette, hogy az orosz légierő „a lehető legszigorúbban” tartja be a nemzetközi szabályokat.

Az elmúlt hetekben a NATO több tagállama is azt állította, hogy Oroszország ismételten próbára teszi a szövetség határait. Legutóbb az észt légtérben történtek incidensek: a NATO vadászgépei állítólag három orosz MiG-31-es repülőgépet kényszerítettek eltérítésre a Finn-öböl felett. Hasonló események történtek Dániában is, ahol hétfőn az ismeretlen drónok miatt le kellett zárni Koppenhága legnagyobb repülőterét, és több járatot töröltek vagy átirányítottak.

A NATO illetékesei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egyelőre „túl korai lenne” azt állítani, hogy a dániai drónincidensek kapcsolatban állnának az orosz légicsapásokkal. Romániában és Lengyelországban is jelentettek légtérsértéseket, amelyek közül állítólag a NATO légvédelmi erők többet is lelőttek.

Washington keményebb választ követel az orosz légtérsértésekre

A feszültséget tovább növeli, hogy kedden Donald Trump amerikai elnök azt mondta: a szövetségi tagállamoknak le kellene lőniük az orosz vadászgépeket, ha azok átlépik a légterüket.

Az események azt mutatják, hogy Oroszország és a NATO viszonya egyre feszültebb, és a légterek védelme kulcsfontosságúvá válik a térség biztonsága szempontjából. A levegőben zajló incidensek egyelőre bizonytalanok, de a konfliktus eszkalálódásának kockázata láthatóan nő.