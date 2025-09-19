Újabb ijedelem, orosz harci gépek repültek a NATO-tagállam légterébe ahol a magyar Gripenek szolgálnak

Moszkva ismét megsértette Észtország légterét, ezúttal három orosz MIG-31-es repült be a Finn-öböl térségében szeptember 19-én – közölte az észt külügyminisztérium. A gépek 12 percen át tartózkodtak az ország légterében, ami a tallinni vezetés szerint példátlan súlyosságú eset.

Három orosz MIG-31-es hatolt be engedély nélkül Észtország légterébe a Finn-öböl felett, ahol összesen 12 percet töltöttek / Fotó: Anadolu via AFP

A NATO azonnal reagált a légtérsértésre, és megállította az orosz gépeket. „Ez újabb példája Oroszország felelőtlen magatartásának, és egyben annak, hogy a NATO képes gyors választ adni” – fogalmazott a katonai szövetség szóvivője.

A tallinni külügyminisztérium azonnal bekérette az orosz ügyvivőt, és tiltakozó jegyzéket adott át. Margus Tsahkna külügyminiszter hangsúlyozta: „Oroszország idén már négyszer sértette meg az észt légteret, ami önmagában is elfogadhatatlan. A mai incidenst, amely során három vadászgép repült be a területünkre, példátlanul brutálisnak tartjuk."

Az orosz határok folyamatos tesztelésére és növekvő agresszivitására gyors és erőteljes politikai, valamint gazdasági nyomással kell válaszolni.”

– tette hozzá a külügyminiszter. Tallinn az elmúlt években egyre élesebb hangnemben figyelmeztetett Moszkva lépéseire, miközben a NATO fokozott jelenlétet tart fenn a balti államokban. Az incidens újabb figyelmeztetés, hogy a térségben bármikor kiéleződhetnek a feszültségek.

Orosz MIG-31-esek Észtország felett: a magyar légierő is érintett?

Az ügy jelentős lehet hazánk számára is, mivel Magyarország több mint egy hónappal ezelőtt negyedik alkalommal vette át a NATO balti légtérrendészeti missziójának vezetését, és a Honvédség négy JAS‑39C Gripen vadászgépe, valamint mintegy 80 fős személyzet is szolgálatot teljesít a litvániai Siauliai légibázison, ahol négy hónapon át felügyelik Észtország, Lettország és Litvánia légterét. A missziót Lengyelországtól és Romániától vették át, spanyol részvétellel.

Arról, hogy a magyar kontingens is részt vett-e az orosz légtérsértés elleni reakcióban, a Honvédelmi Minisztériumot is megkerestük, válaszukat itt fogjuk közölni.