Eljött a bosszú ideje: Ukrajna az éjjel megtámadta Moszkvát, lángol a Lukoil üzeme, leállnak a repterek – az oroszok állítják, visszaverték a támadást

Hatalmas dróntámadás történt Oroszország ellen, robbanásokról számoltak be Szmolenszkben és Moszkva közelében – írja a Pravda.

Ukrajna az éjjel megtámadta Moszkvát, az oroszok állítják, visszaverték a támadást / Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Vaszilij Anohin, az Oroszországi Föderáció Szmolenszki régiójának kormányzója a pilóta nélküli repülőgépek elleni támadásról azt mondta, hogy jelenleg az orosz védelmi minisztérium légvédelmi rendszerei az ukrán légitámadása elhárításán dolgoznak.

A szemtanúk dróntámadásról számoltak be az orosz Lukoil olajtársaság létesítményei ellen, illetve robbanásokról számoltak be Szmolenszk felett.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester azt nyilatkozta, hogy

az orosz légvédelem hét, Moszkva felé tartó drónt lőtt le.

Leningrád területén mintegy 20 drón támadást hárítottak el.

Pár napja fordult elő először, hogy az ukrán kormány székhelyének teteje és felső emeletei támadás következtében megrongálódtak. Oroszország éjszaka 805 drónnal és 13 rakétával vette célba Ukrajnát, az ukrán védelmi egységek 751 drónt és négy rakétát lőttek le.

Ez volt a háború fennállása óta a legnagyobb orosz dróntámadás és az első eset, hogy megrongálódott az ukrán kormány épülete.

Korábban Vitali Klicsko kijevi polgármester elmondta, hogy egy idős nő meghalt egy óvóhelyen, és a sérültek között volt egy terhes nő is.

Az állami vészhelyzeti hatóságok szerint tűz ütött ki az orosz dróntámadásban eltalált kerületben található lakóépület négy emeletéből kettőben, amelynek szerkezete részben megsemmisült.