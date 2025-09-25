Orosz-ukrán háború: a krónikus létszámhiány drónhadviselésre kényszeríti az ukránokat, ezzel azonban nem lehet háborút nyerni

Egyetlen oroszfölény-tényezőt nem tudnak ellensúlyozni a nyugatiak sem pénzzel, sem fegyverrel, sem tanácsadók küldésével – az ukrán hadsereg egyre súlyosbodó létszámhiányát. A másik, az orosz–ukrán háború lezárásában fontos szerepet játszó tényezőt, az elesettek és a sebesültek számát gyakorlatilag lehetetlen felmérni.

Orosz–ukrán háború: Kijev nem nyerhet pár kiló robbanófejet hordozó drónokkal / Fotó: Anadolu via AFP

A téma érzékeny, mindkét fél katonai titokként kezeli a saját veszteségeit, a másikét viszont nagy valószínűséggel túlbecsüli; több mint egymillióra saccolja. Ha ebből indulunk ki, Ukrajna arányos embervesztesége nagyobb Oroszországénál. A katonai helyzetben nincs változás az elmúlt hetekhez képest. Moszkva lassan, de biztosan szerez új ukrán területeket. Az oroszországi hadvezetés célja láthatóan már nem is annyira a területszerzés, sokkal inkább az ukrán katonai ellenállás megtörése.

Ukrán létszámhiány: kényszerű az átállás a drónhadviselésre

A létszámhiány miatt Ukrajna egyre inkább a drónhadviselésre összpontosít. Néhány kilogrammos robbanófejeket hordozó drónokkal azonban nem lehet háborút nyerni. Ráadásul Moszkva is felkészült, elfogadták, hogy az ország hatalmas területe miatt nem lehet valamennyi stratégiai fontosságú objektumot hatékony drónvédelemmel ellátni.

Ukrajna dróntámadásaival érzékeny csapást mért a közlekedésre.

Az ukrán dróntámadások hatására Oroszország elvesztette kőolaj-feldolgozó kapacitása egyhetedét-egynyolcadát.

Most a szállítási-tárolási kapacitások egy részét is a föld alá viszik. Egyben a nagy oroszországi kőolajvállalatok (például a Rosznyefty, a Lukoil, a Shell vagy a Tatnyefty) saját vertikális kitermelő-feldolgozó hálózatot építenek ki, decentralizálják a kőolaj-feldolgozást. Ez ugyan valamivel nagyobb biztonságot ad, de hatalmas pénzösszegeket emészt fel a beruházási-finanszírozási eszközhiányban szenvedő orosz gazdaságban.

Az orosz–ukrán háború alatt emigrált ukránok alig egyharmada térne haza

Mindkét ország jövőbeni gazdasági kilátásait rontja, hogy a háború elhúzódásával egyre nő a kivándorlók száma, és egyre csökken annak az esélye, hogy a külfödre távozottak hazatérjenek. Jevgenyij Golovaha ukrán szociológus szerint a harci cselekmények lezárultával

az emigrált lakosság csupán egyharmada térne haza.

A TSN hírportál cikkéből az is kitűnik, hogy a nyugati államoknak nem érdekük hazaengedni az ott dolgozó ukránokat, hisz segítenek a krónikus munkaerőhiány enyhítésében.