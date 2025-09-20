Ez már tényleg sok: orosz vadászgépek törtek be Lengyelország légterébe – közleményt adott ki a határőség

A lengyel határőrség pénteken erősítette meg, hogy két orosz vadászgép megsértette a Petrobaltic olaj- és gázkitermelő torony körüli biztonsági övezetet a Balti-tengeren. A gépek alacsonyan repültek át a létesítmény felett, közvetlenül fenyegetve annak biztonságát. Varsó szerint a történtek súlyos incidensnek számítanak, amelyet azonnal jelentettek a fegyveres erőknek és más illetékes szerveknek.

Egyszerre két orosz vadászgép repült át a Balti-tenger felett a Petrobaltic lengyel fúrótorony biztonsági övezetében, ezzel megsértve Lengyelország légterét / Fotó: NurPhoto via AFP

A provokáció nem előzmény nélküli: a múlt héten a lengyel légierő NATO-partnerek segítségével valószínűsíthetően orosz drónokat lőtt le az ország légterében.

Ez a mostani manőver azonban új szintre emeli az orosz nyomásgyakorlást, hiszen közvetlenül stratégiai fontosságú energetikai infrastruktúrát érintett.

Varsóban nő a feszültség, hiszen a lengyel biztonsági stratégiában a Balti-tenger térsége és az energetikai létesítmények védelme kiemelt helyen szerepel.

Elemzők szerint Oroszország célja, hogy folyamatos nyomás alatt tartsa a NATO keleti szárnyát, tesztelve a katonai és politikai reakciókat.

Észtország légterét is megsértették az orosz vadászgépek

A lengyel eset ráadásul egy időben történt azzal, hogy Észtország felett három orosz MiG-31-es megsértette a légteret , ami miatt Tallinn a NATO Alapszerződés 4. cikkelyének aktiválását kezdeményezte. Ez a párhuzamos lépéssorozat a kormány szerint azt mutatja, hogy Moszkva összehangolt provokációval igyekszik feszíteni a szövetség tűrőképességét.

Lengyelország valószínűleg a következő hetekben szorosabb egyeztetéseket folytat majd a NATO-szövetségesekkel, miközben megerősítheti a légvédelmi és tengeri járőrözést. A történtek arra utalnak, hogy a Balti-tenger környéke a közeljövőben a katonai feszültség egyik legforróbb gócpontjává válhat.