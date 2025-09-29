Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Ilyen még nem volt a háborúban, ez fordulópont lehet: Ukrajna bejelentette, Oroszország nem biztonságos többé – mostantól minden pontját lőheti

Volodimir Zelenszkij az európai országok összefogását sürgette a támadásokkal szemben, miközben Washington fontolóra vette a Tomahawk rakéták eladását Kijevnek. Az ukrán külügyminiszter a varsói biztonsági fórumon hangsúlyozta, hogy a továbbiakban Oroszország területén nincs elérhetetlen célpont.
VG
2025.09.29., 19:22

Az ukrán–orosz konfliktus új fejezete kezdődhet, miután Andrij Sybiga ukrán külügyminiszter a varsói biztonsági fórumon kijelentette: „Oroszországnak világosan fel kell ismernie, hogy ma és a jövőben nem létezik biztonságos hely számukra, ukrán fegyverekkel és az ukrán hadsereggel bármely katonai létesítményüket elérjük.”

Andriy Sybiga Ukrajna oroszország
Az ukrán külügyminiszter a varsói biztonsági fórumon hangsúlyozta, hogy a továbbiakban Oroszország területén nincs biztonságos célpont / Fotó: AFP

A nyilatkozat Keith Kellogg, az amerikai elnök különleges megbízottja szavaira reagált, aki szerint Donald Trump jóváhagyta Ukrajna hosszú hatótávolságú csapásait Oroszország ellen.

Oroszországban semmi sem lesz biztonságban

Ez súlyos fenyegetés Moszkva számára, mivel Washington jelenleg azt mérlegeli, hogy adjon-e Ukrajnának a Tomahawk rakétákat, amelyek körülbelül 2500 kilométeres hatótávolságuk révén orosz területeket is célba vehetnek. A döntés végső soron Trump kezében van, miközben az orosz fél figyelmeztette, hogy ilyen fegyverek alkalmazása súlyosan eszkalálhatja a háborút.

Volodimir Zelenszkij a nyilatkozat után felszólította az európai országokat az összefogásra, és közös válaszlépések megtételére Oroszország agressziójával szemben. 

Az ukrán vezetés szerint az önvédelem joga alapján a katonai célpontok elérése legitim, és az elmúlt hónapok tapasztalatai már bizonyították az ukrán fegyverek hatékonyságát.

Az események fényében a háború dinamikája új szakaszba léphet, a levegőben lóg az eszkaláció kockázata, és Európa politikai vezetői előtt komoly döntések állnak arról, hogyan reagáljanak a növekvő fenyegetésre.

Trump újabb csodafegyvert adhat Ukrajnának, Moszkvát is lőhetik vele – reagált a Kreml, ha Amerika indítja őket, ne akarjuk tudni, mi vár ránk

Washington mérlegeli, hogy adjon-e nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat Ukrajnának, amelyekkel Kijev akár Moszkvát is célba vehetné. A döntés Donald Trump elnök kezében van. Oroszország szerint ezek a rakéták nem változtatnának az ukrajnai háború menetén, ugyanakkor ha azokat amerikai hírszerzési segítséggel lőnék ki az ukránok a területére, akkor az kardinális jelentőségű lehet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
