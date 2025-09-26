Deviza
Panyi Miklós
lakhatás
Karácsony Gergely

Besokallt az Otthon Start programért felelős államtitkár: ultimátumot adott Karácsony Gergelynek – „Budapesttel, vagy Budapest nélkül”

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint a budapesti baloldali városvezetés politikai okokból akadályozza a fiatalok otthonteremtését. Kiemelte, hogy a kormány továbbra is támogatja a megfizethető lakások építését és a városrészek megújítását, és nem hagyják, hogy politikai érdekek bénítsák a fiatalok lakhatási lehetőségeit.
VG/MTI
2025.09.26, 18:19
Frissítve: 2025.09.26, 18:28

„Nem fogjuk hagyni, hogy a budapesti baloldali városvezetés ellehetetlenítse a fiatalok otthonteremtését!” – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Panyi Miklós pénteken a Facebook-oldalán.

PANYI Miklós
Panyi Miklós államtitkár / Fotó: Purger Tamás / MTI

Az államtitkár megjegyezte: eddig az nem volt politikai kérdés, hogy egy iroda vagy egy piaci alapon létesített nagy lakásfejlesztés megépítésekor a beruházás kap-e engedélyt arra, hogy rácsatlakozhasson a víz- vagy a csatornahálózatra. „Azonban a budapesti közgyűlés által elfogadott döntés arról szól, hogy mostantól minden olyan otthon startos lakásfejlesztésnél, ami a budapesti lakhatási helyzet enyhítését, sok ezer új, modern, megfizethető lakás építését célozza, ott egy politikai döntés fog születni” – írta a politikus.

Hozzátette: a baloldali városvezetés magatartása képmutató, mert semmit nem tett az elmúlt hat évben a fiatalok lakhatási helyzetének segítéséért, a lakásügynökség egy csőd, bérlakásokat nem épített, rozsdaövezetet nem újított meg, és Rákosrendezőből is mindössze 20 százalékot vállalnak megfizethető bérlakásokra, ahelyett, hogy a projektet Otthon Start-kompatibilissé tennék.

Panyi Miklós szerint az otthon startos lakásfejlesztések minden kerület számára óriási lehetőséget jelentenek, hiszen elhagyott városrészek újulnak meg, fiatalokkal telik meg a környék, ez pedig a kerületek és a helyi közösség számára is nagy nyereség. Az államtitkár kiemelte: nem fogják hagyni, hogy a városvezetés ellehetetlenítse a fiatalok otthonteremtését. „Budapesttel, vagy Budapest nélkül” – zárta bejegyzését az államtitkár.

Panyi Miklós már korábban is bírálta a főváros vezetését, szerinte a kormány erős választ adott a lakhatási válságra. A kabinet intézkedései közt sorolta, hogy

  • szigorították az Airbnb-szabályokat, aminek köszönhetően több ezer lakás maradt a hosszú távú albérletpiacon;
  • elindították a Diákváros projektet 18 ezer kollégiumi férőhellyel;
  • valamint a fix 3 százalékos hitelprogramot, amely már több ezer budapesti fiatalnak segített első lakáshoz jutni.
  • A kormány emellett 300 milliárd forintos Lakhatási Tőkeprogramot is indít, amely 30 ezer új lakás építését célozza országszerte,
  • a babaváró kölcsön, a CSOK Plusz és más támogatások révén is több tízezer család kap segítséget.

Európa bemutatta a maga Otthon Start programját: ez az első ország, amelyik bevezette – óriási a különbség a 3 százalékos hitelhez képest

Inkább előzd meg a bajt, különben jöhet a tűzoltás, bölcs tanács ez a társadalompolitikában is. Portugália saját Otthon Start programja is része lehet a rendkívüli intézkedéseknek, amelyekre azért kényszerül a Magyarország-méretű dél-európai állam, mert nem viselkedtek előrelátóan, és megfizethetetlenné váltak az otthonok.

