Besokallt az Otthon Start programért felelős államtitkár: ultimátumot adott Karácsony Gergelynek – „Budapesttel, vagy Budapest nélkül”

„Nem fogjuk hagyni, hogy a budapesti baloldali városvezetés ellehetetlenítse a fiatalok otthonteremtését!” – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Panyi Miklós pénteken a Facebook-oldalán.
Az államtitkár megjegyezte: eddig az nem volt politikai kérdés, hogy egy iroda vagy egy piaci alapon létesített nagy lakásfejlesztés megépítésekor a beruházás kap-e engedélyt arra, hogy rácsatlakozhasson a víz- vagy a csatornahálózatra. „Azonban a budapesti közgyűlés által elfogadott döntés arról szól, hogy mostantól minden olyan otthon startos lakásfejlesztésnél, ami a budapesti lakhatási helyzet enyhítését, sok ezer új, modern, megfizethető lakás építését célozza, ott egy politikai döntés fog születni” – írta a politikus.
Hozzátette: a baloldali városvezetés magatartása képmutató, mert semmit nem tett az elmúlt hat évben a fiatalok lakhatási helyzetének segítéséért, a lakásügynökség egy csőd, bérlakásokat nem épített, rozsdaövezetet nem újított meg, és Rákosrendezőből is mindössze 20 százalékot vállalnak megfizethető bérlakásokra, ahelyett, hogy a projektet Otthon Start-kompatibilissé tennék.
Panyi Miklós szerint az otthon startos lakásfejlesztések minden kerület számára óriási lehetőséget jelentenek, hiszen elhagyott városrészek újulnak meg, fiatalokkal telik meg a környék, ez pedig a kerületek és a helyi közösség számára is nagy nyereség. Az államtitkár kiemelte: nem fogják hagyni, hogy a városvezetés ellehetetlenítse a fiatalok otthonteremtését. „Budapesttel, vagy Budapest nélkül” – zárta bejegyzését az államtitkár.
Panyi Miklós már korábban is bírálta a főváros vezetését, szerinte a kormány erős választ adott a lakhatási válságra. A kabinet intézkedései közt sorolta, hogy
Európa bemutatta a maga Otthon Start programját: ez az első ország, amelyik bevezette – óriási a különbség a 3 százalékos hitelhez képest
Inkább előzd meg a bajt, különben jöhet a tűzoltás, bölcs tanács ez a társadalompolitikában is. Portugália saját Otthon Start programja is része lehet a rendkívüli intézkedéseknek, amelyekre azért kényszerül a Magyarország-méretű dél-európai állam, mert nem viselkedtek előrelátóan, és megfizethetetlenné váltak az otthonok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.