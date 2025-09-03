Deviza
Óriási riadalmat keltett Brüsszelben a pekingi parádé, Hszit a világrend felforgatásával vádolják

Riadalmat keltett Brüsszelben a csúcstalálkozóval összeboronált kínai katonai demonstráció. A pekingi parádé résztvevőit egyenesen a világrend felforgatóinak nevezte az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas.
Pető Sándor
2025.09.03., 18:39

Nem szerzett támogatókat magának és az Európai Uniónak Pekingben és sok más helyen Kaja Kallas, az Európai Unió „külügyminisztere”, amikor  nemes egyszerűséggel a világrend ellen való szövetkezéssel vádolta meg a Japán elleni világháborús győzelem 80. évfordulójának megünneplésére a kínai fővárosba sereglett politikai vezetőket. A pekingi parádé kiverte Brüsszelben a biztosítékot.

Pekingi parádé: az uniós főképviselő szerint a világrendet forgatják fel
Pekingi parádé: az uniós főképviselő szerint a világrendet forgatják fel / Fotó: Xinhua via AFP

Kína, Oroszország, Irán és Észak-Korea vezetői – akik együtt jelentek meg a pekingi katonai parádén – egy „autokratikus szövetséget” képviselnek, amely kihívást intéz a szabályokon alapuló nemzetközi rend ellen – az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője erről beszélt újságíróknak szerdán Brüsszelben a Reuters jelentése szerint.

A rendezvényen több mint húsz ország vezetője vett részt, Hszi Csin-ping kínai elnök oldalán megjelent az Ukrajnával háborúzó Vlagyimir Putyin orosz elnök és a páncélvonattal érkezett Kim Dzsongun észak-koreai kommunista vezető is. Jelen volt, és Putyinnal hosszú tárgyalást is folytatott Robert Fico is, az EU-tag Szlovákia miniszterelnöke, aki az üzenetet pénteken személyesen adja át a Kárpátalján Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek. 

Az EU külpolitikai vezetője szerint – aki Zelenszkij kivételével már minden említett vezetővel összetűzött nyilatkozataiban, és ehhez hozzátehetjük Donald Trump amerikai elnököt is – a találkozó egészének is van üzenete a világ számára. Ezt így foglalta össze:

Amíg a nyugati vezetők diplomáciai egyeztetéseken találkoznak, egy autokratikus szövetség gyorsítósávot keres egy új világrendhez. Amikor Hszi elnököt ma Pekingben Oroszország, Irán és Észak-Korea vezetői mellett láttuk, az nem pusztán Nyugat-ellenes látvány: ez közvetlen kihívás a szabályokra épülő nemzetközi rendszer számára

– mondta az uniós külpolitikai főnök –, aki többnyire Ukrajnát érintő ügyekkel foglalkozik, a sorsdöntő vámtárgyalásokból az Egyesült Államokkal azonban kimaradt –, aligha biztosítva ezzel meghívót a maga számára Pekingbe. Korábbi nyilatkozatai az amerikai elnökkel is szembe állították.

Hszi háború és béke dilemmájáról beszélt ballisztikus rakétákkal a háttérben

Hszi Csin-ping kínai államfő a kínai–japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén arról beszélt, hogy az emberiségnek a béke vagy a háború között kell választania. Hszi szerint a kínai nemzet nem hátrál meg az erőszakkal szemben, és saját erejére támaszkodva áll helyt a történelemben.

A parádén ugyanakkor a katonai hatalomként is feltörekvő Kína soha nem látott modern fegyvereket mutatott be

Fotó: AFP

Mindezekkel egybeesett egy másik olyan hír is, ami Nyugaton vélhetően sok szemöldököt felvon: miközben  Európa búcsúzik az orosz urántól Oroszország kész segíteni Kínát abban, hogy megelőzve az Egyesült Államokat a világ legnagyobb atomenergia-termelőjévé váljon, erről az orosz Roszatom állami atomenergia-vállalat vezetője beszélt.

