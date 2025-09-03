Óriási riadalmat keltett Brüsszelben a pekingi parádé, Hszit a világrend felforgatásával vádolják

Nem szerzett támogatókat magának és az Európai Uniónak Pekingben és sok más helyen Kaja Kallas, az Európai Unió „külügyminisztere”, amikor nemes egyszerűséggel a világrend ellen való szövetkezéssel vádolta meg a Japán elleni világháborús győzelem 80. évfordulójának megünneplésére a kínai fővárosba sereglett politikai vezetőket. A pekingi parádé kiverte Brüsszelben a biztosítékot.

Pekingi parádé: az uniós főképviselő szerint a világrendet forgatják fel / Fotó: Xinhua via AFP

Kína, Oroszország, Irán és Észak-Korea vezetői – akik együtt jelentek meg a pekingi katonai parádén – egy „autokratikus szövetséget” képviselnek, amely kihívást intéz a szabályokon alapuló nemzetközi rend ellen – az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője erről beszélt újságíróknak szerdán Brüsszelben a Reuters jelentése szerint.

A rendezvényen több mint húsz ország vezetője vett részt, Hszi Csin-ping kínai elnök oldalán megjelent az Ukrajnával háborúzó Vlagyimir Putyin orosz elnök és a páncélvonattal érkezett Kim Dzsongun észak-koreai kommunista vezető is. Jelen volt, és Putyinnal hosszú tárgyalást is folytatott Robert Fico is, az EU-tag Szlovákia miniszterelnöke, aki az üzenetet pénteken személyesen adja át a Kárpátalján Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Az EU külpolitikai vezetője szerint – aki Zelenszkij kivételével már minden említett vezetővel összetűzött nyilatkozataiban, és ehhez hozzátehetjük Donald Trump amerikai elnököt is – a találkozó egészének is van üzenete a világ számára. Ezt így foglalta össze:

Amíg a nyugati vezetők diplomáciai egyeztetéseken találkoznak, egy autokratikus szövetség gyorsítósávot keres egy új világrendhez. Amikor Hszi elnököt ma Pekingben Oroszország, Irán és Észak-Korea vezetői mellett láttuk, az nem pusztán Nyugat-ellenes látvány: ez közvetlen kihívás a szabályokra épülő nemzetközi rendszer számára

– mondta az uniós külpolitikai főnök –, aki többnyire Ukrajnát érintő ügyekkel foglalkozik, a sorsdöntő vámtárgyalásokból az Egyesült Államokkal azonban kimaradt –, aligha biztosítva ezzel meghívót a maga számára Pekingbe. Korábbi nyilatkozatai az amerikai elnökkel is szembe állították.