Deviza
EUR/HUF395.41 -0.32% USD/HUF337.84 -0.44% GBP/HUF457.67 -0.14% CHF/HUF421.59 -0.51% PLN/HUF92.8 -0.28% RON/HUF77.95 -0.28% CZK/HUF16.19 -0.19% EUR/HUF395.41 -0.32% USD/HUF337.84 -0.44% GBP/HUF457.67 -0.14% CHF/HUF421.59 -0.51% PLN/HUF92.8 -0.28% RON/HUF77.95 -0.28% CZK/HUF16.19 -0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,713.16 +1.13% MTELEKOM1,938 +0.73% MOL2,934 +0.69% OTP29,920 +1.32% RICHTER10,470 +1.95% OPUS576 -0.69% ANY7,800 -1.27% AUTOWALLIS162 -0.61% WABERERS5,280 0% BUMIX9,282.52 +0.11% CETOP3,420.33 +0.11% CETOP NTR2,130.98 +0.11% BUX103,713.16 +1.13% MTELEKOM1,938 +0.73% MOL2,934 +0.69% OTP29,920 +1.32% RICHTER10,470 +1.95% OPUS576 -0.69% ANY7,800 -1.27% AUTOWALLIS162 -0.61% WABERERS5,280 0% BUMIX9,282.52 +0.11% CETOP3,420.33 +0.11% CETOP NTR2,130.98 +0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tűzeset
katasztrófavédelem
kút
Mol
raktár
Pilisvörösvár

Tombol a tűz egy Mol benzinkút közvetlen közelében, de nem ez a legnagyobb baj: hatalmas erőkkel vonult ki a katasztrófavédelem – fotó

Az épületben mezőgazdasági gépeket, illetve műtrágyát tárolnak. A raktárban lévő termékek veszélyes anyagnak számíthatnak, akár mérgezők is lehetnek, nem beszélve a robbanásveszélyről.
VG
2025.09.01, 17:20
Frissítve: 2025.09.01, 17:56

Kigyulladt egy könnyűszerkezetes, nagyjából ötszáz négyzetméteres raktár Pilisvörösvár szélén, a 10-es főút 16-os kilométerének közelében. Az épületben mezőgazdasági gépeket, illetve műtrágyát tárolnak. A Várkapu.Info szerint a pilisvörösvári Mol-kút mellett a Magvető mezőgazdasági vállalat épületének tetőszerkezete kapott lángra.

Veszélyes raktár ég a főváros közelében, a katasztrófavédelmet riasztották
Veszélyes anyagokat tároló raktár ég a főváros közelében, riasztották a katasztrófavédelmet / Fotó: Várkapu.Info / Facebook

A katasztrófavédelem közleménye szerint az esethez

  • több fővárosi hivatásos tűzoltóegységet,
  • a fővárosi katasztrófavédelmi mobil labort,
  • a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot
  • és a pilisvörösvári és a pilisszentiváni önkéntes tűzoltókat riasztották. 

A Google térképén látszik, milyen közel van egymáshoz a tűz helyszíne és a Mol-kút.

 

A rajok habosított vízsugarakkal oltják a lángokat. A Várkapu.Info tájékoztatása szerint hamarosan további részletekről számolnak be. A csatolt fényképen mindenesetre jól látszik, mekkora füst keletkezett: egyes jelentések szerint Budapestről is jól látszik.

Közben Pilisvörösvár önkormányzata figyelmeztetést adott ki. Honlapján arról számolt be, hogy az oltás gőzerővel zajlik, személyi sérülésről és a tűz keletkezésének okáról egyelőre nincs információ.

A katasztrófavédelemmel az önkormányzat felvette a kapcsolatot, ha lakosságvédelmi intézkedés szükséges, azonnal tájékoztatnak.

Kérjük, aki a környéken közlekedik, fokozott figyelemmel tegye! Vigyázzunk egymásra!

– zárták reakciójukat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu