Tombol a tűz egy Mol benzinkút közvetlen közelében, de nem ez a legnagyobb baj: hatalmas erőkkel vonult ki a katasztrófavédelem – fotó

Kigyulladt egy könnyűszerkezetes, nagyjából ötszáz négyzetméteres raktár Pilisvörösvár szélén, a 10-es főút 16-os kilométerének közelében. Az épületben mezőgazdasági gépeket, illetve műtrágyát tárolnak. A Várkapu.Info szerint a pilisvörösvári Mol-kút mellett a Magvető mezőgazdasági vállalat épületének tetőszerkezete kapott lángra.
A katasztrófavédelem közleménye szerint az esethez
A Google térképén látszik, milyen közel van egymáshoz a tűz helyszíne és a Mol-kút.
A rajok habosított vízsugarakkal oltják a lángokat. A Várkapu.Info tájékoztatása szerint hamarosan további részletekről számolnak be. A csatolt fényképen mindenesetre jól látszik, mekkora füst keletkezett: egyes jelentések szerint Budapestről is jól látszik.
Közben Pilisvörösvár önkormányzata figyelmeztetést adott ki. Honlapján arról számolt be, hogy az oltás gőzerővel zajlik, személyi sérülésről és a tűz keletkezésének okáról egyelőre nincs információ.
A katasztrófavédelemmel az önkormányzat felvette a kapcsolatot, ha lakosságvédelmi intézkedés szükséges, azonnal tájékoztatnak.
Kérjük, aki a környéken közlekedik, fokozott figyelemmel tegye! Vigyázzunk egymásra!
– zárták reakciójukat.
