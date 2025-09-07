Rendkívüli: Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében – jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka.

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk régiójában / Fotó: AFP

Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy az olajvezeték átfogó tűzkárokat szenvedett.

A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Korábban Robert Brovdit, az ukrán hadsereg dróncsapatainak parancsnokát kitiltották Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt.

Először márciusban érte ukrán dróntámadás a Barátság kőolajvezeték mérőállomását, akkor Magyarország felé is leállt a szállítás.

Később augusztus közepén három dróntámadás is érte a Magyarország kőolajellátásában is rendkívül fontos szerepet játszó kőolajvezeték oroszországi szivattyúállomásait.

Az Európai Unió többi tagállamával ellentétben Szlovákia és Magyarország fenntartja energetikai kapcsolatait Oroszországgal, és ellenzi a Barátság vezetéken keresztüli orosz energiaszállítások leépítését.

A Barátság kőolajvezeték ismételt támadása azért is aggasztó, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már 2023-ban is gondolkozott a vezeték felrobbantásán.

Óriási többletkiadást okozna a magyar családoknak, ha nem érkezne orosz gáz és kőolaj Magyarországra

„A rezsiköltségek és az üzemanyagárak jelentős emelkedésével járna, ha nem érkezne orosz gáz és kőolaj Magyarországra” – mondta a Századvég Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A szakértő emlékeztetett, hogy

korábban az Európai Bizottság javasolta Magyarország és Szlovákia számára az orosz kőolajról és gázról való leválást, az utóbbi időben pedig Ukrajnában érik sorozatos támadások az előbbit szállító vezetéket.

Orosz olaj híján az üzemanyagárak – egy rövid átmeneti időszakot követően, ahol nem zárható ki üzemanyaghiány és nagyon súlyos ellátási problémák – egy új egyensúlyi árba navigálnának, ami literenként 1000 forint fölötti benzin- és dízelárakat jelentene – fejtette ki.

Hortay Olivér azt mondta, Magyarország kényszerűségből, földrajzi, történelmi adottságok miatt vásárol orosz energiahordozókat, ezt pedig még az amerikai adminisztráció is elfogadja. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja jelezte ugyanis, hogy az elnöknek nem azokkal az országokkal van problémája, amelyek ellátásbiztonsági okokból vásárolnak orosz olajat – mondta.