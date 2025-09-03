Deviza
háború
Volodimir Zelenszkij
orosz-ukrán háború
Vlagyimir Putyin
Robert Fico

Fico egyenesen Putyintól hoz sorsfordító üzenetet Zelenszkijnek: pénteken személyesen adja át neki

A héten számos fontos politikus látogat Kínába. Vlagyimir Putyin és Robert Fico négyszemközt is tárgyalt Pekingben. A szlovák kormányfő néhány nap múlva Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozik majd.
VG
2025.09.03., 07:30

Robert Fico szlovák miniszterelnök a Facebook-oldalán számolt be kínai látogatásáról és pekingi tárgyalásairól, ahol többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is találkozott. A szlovák kormányfő bejegyzésében kiemelte, hogy az orosz államfővel nemcsak a hivatalos program keretében tárgyalt, hanem közel egy órán keresztül négyszemközt is egyeztetett, főként az orosz-ukrán háború kapcsán – adta hírül a Magyar Nemzet.

Robert Fico Szlovákia szlovák miniszterelnök
Robert Fico Pekingben / Fotó: Jade Gao / AFP

„Putyin elnök tájékoztatott az alaszkai tárgyalásról Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a katonai konfliktus befejezésének kilátásairól. A fontos beszélgetésből több következtetést és üzenetet vontam le, amelyeket pénteken át kívánok adni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek” – írta bejegyzésében Fico.

Hozzátette, hogy a hivatalos tárgyalások után lehetősége nyílt külön egyeztetni Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is. Arra is kitért, hogy pénteken fog találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik, és ezen a megbeszélésen tervezi átadni a Putyinnal folytatott eszmecseréből levont üzeneteit.

Szlovákia miniszterelnökének pekingi programja ezzel nem zárult le. Fico a tervek szerint kétoldalú megbeszélést folytat Vietnam elnökével, Luong Counggal, valamint Alekszandar Vucsics szerb elnökkel is.

Robert Fico bejelentette a teljes fordulatot: még ezen a héten szemtől szembe találkozik Zelenszkijjel – egész Európa erre figyel majd

Robert Fico ismét olyan külpolitikai útra készül, amely egyszerre kelthet figyelmet és vitát. A szlovák miniszterelnök a héten Pekingbe utazik, ahol a kínai és az orosz vezetővel tárgyal, majd hazatérve rögtön találkozik az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel. Ezzel olyan diplomáciai pályát rajzol magának, amelyben Szlovákia a nagyhatalmak között próbál közvetíteni – miközben az EU-ban is sokan kritizálják irányvonalát.

Az ukrán hadsereg támadásai a Barátság olajvezeték ellen ellentmondanak Szlovákia nemzeti érdekeinek, és nem szolgálják Ukrajna érdekeit sem – jelentette ki Juraj Blanar szlovák külügyminiszter. Elmondása szerint a szlovák Slovnaft olajfinomító szállítja Ukrajnának a dízelolaj mintegy 10 százalékát. Blanar megjegyezte, hogy erről telefonon tárgyalt ukrán kollégájával, Andrij Szibihával, akinek hangsúlyozta: „A lényeg az, hogy a Slovnaft üzem, amely a Barátság olajvezetéken áramló orosz olajat dolgozza fel, termékeket, benzint vagy dízelt állít elő, és jelenleg Ukrajna fontos dízelszállítója.”

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11917 cikk

