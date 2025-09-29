Deviza
EUR/HUF391.39 -0.04% USD/HUF333.67 -0.27% GBP/HUF448.23 -0.04% CHF/HUF418.59 -0.21% PLN/HUF91.68 -0.06% RON/HUF77.03 -0.08% CZK/HUF16.1 -0.09% EUR/HUF391.39 -0.04% USD/HUF333.67 -0.27% GBP/HUF448.23 -0.04% CHF/HUF418.59 -0.21% PLN/HUF91.68 -0.06% RON/HUF77.03 -0.08% CZK/HUF16.1 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,257.44 +0.05% MTELEKOM1,804 -0.55% MOL2,760 +0.73% OTP29,050 -0.14% RICHTER9,725 -0.46% OPUS559 +3.33% ANY7,340 +1.66% AUTOWALLIS159 -1.85% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,232.44 -0.02% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,170.83 +0.14% BUX99,257.44 +0.05% MTELEKOM1,804 -0.55% MOL2,760 +0.73% OTP29,050 -0.14% RICHTER9,725 -0.46% OPUS559 +3.33% ANY7,340 +1.66% AUTOWALLIS159 -1.85% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,232.44 -0.02% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,170.83 +0.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Orbán Viktor
Rogán Antal
hitel

Rogán Antal: Orbán Viktor üstökön ragadta Magyarországot, nélküle nem jöttünk volna ki az Otthon Start programmal – új támogatásokról beszélt a miniszter

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint ha nincs Orbán Viktor, akkor a nyarat nem tudta volna megnyerni a kormánypárt. Rogán Antal hozzátette, hogy a kormánynak végig kellett gondolnia, hogy mit kell Magyarországnak tennie a megváltozott világgazdasági helyzetben.
VG
2025.09.29., 16:14

„Mindig is sokat tanultam tőle, de az a helyzet, hogy az elmúlt félévben rátett egy lapáttal” – fogalmazott a kormányfőről Rogán Antal a Mandinernek adott interjújában.

ORBÁN Viktor; SZIJJÁRTÓ Péter; SZALAY-BOBROVNICZKY Kristóf; BIRÓ Marcell; ROGÁN Antal; PINTÉR Sándor
Rogán Antal: Orbán Viktor ösztökélése kellett a fix 3 százalékos hitel bevezetéséhez / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint az előző hat félévben nagyon sok minden történt a magyar politikában, olyan dolgok is, amiket a kormányoldal sem vett észre. „De ő bizonyos távolságból nézve mégiscsak észlelte. Az, hogy fel tudtuk rázni a Fidesz szavazóbázisát, és egy aktívabb irányba el tudta vinni a jobboldali szavazóbázist – szemben azzal a gyűlöletcunamival, amit tapasztaltunk –, Orbán Viktor nélkül ez nem lett volna lehetséges” – fejtegette. 

A politikus szerint, ha 

a miniszterelnök nem aktivizálta volna magát, akkor a nyarat nem tudta volna megnyerni a kormánypárt. 

Azt is mondta, hogy a kormányfő éreztette mindenkivel, hogy ki mire számíthat, a miniszter szerint Orbán Viktor megmutatta, hogy tud újat mondani Magyarországnak és a magyar embereknek. 

„Mindent újragondolt a gazdaságpolitikában is. Azt az álláspontot képviseltük, hogy érjen véget a háború, aztán rájöttünk, hogy ehhez még Donald Trump elnöksége sem lesz önmagában elegendő, ha ugyanis Brüsszel és Zelenszkij nem akarják, akkor nem fog véget érni” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a kormánynak végig kellett gondolnia, hogy mit kell Magyarországnak tennie a megváltozott világgazdasági helyzetben.

A miniszterelnök ösztökélése kellett ahhoz, hogy kijöjjünk a fix 3 százalékos hitellel, hogy megcsináljuk a családi adócsökkentés programját, és megteremtsük hozzá a forrásokat

– mondta Rogán Antal.

„Orbán Viktor üstökön ragadta Magyarországot, és azt mondta, nem várunk a Nyugatra, nem várunk arra, hogy a nagyhatalmak mire jutnak egymással. Inkább kijavítjuk azt, amit ők elrontottak, úgy, hogy Magyarországot ne érje kár” – vélekedett a miniszter.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter felsorolta, hogy ezért van most a legnagyobb családi adócsökkentés Európában, ezért van a fix 3 százalékos hitel, és lesznek új üzeneteink a vállalkozásoknak is.

Rogán Antal elmondta, hogy

  • adócsökkentés formájában 
  • és garantált hitelek formájában is 

támogatják majd a magyar vállalkozásoknak.

„Mindezek eredményét pedig érezni fogjuk a választáson is” – mondta a miniszter.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Tajvan

Ambiciózus célt tűzött ki Trump, aminek Tajvan nem örülhet

Az Egyesült Államok hatalmas amerikai beruházásokra ösztönzi Tajvant.
2 perc
szavazás

Megszavazta az Országgyűlés: Brüsszel kedvéért nem döntjük romba a magyar gazdaságot – az energiabiztonság az első

Magyarország ezzel hivatalosan is jelezte, hogy nem kívánja követni az uniós iránymutatást az orosz gáz- és olajimport teljes megszüntetésére.
10 perc
Amazon Prime

Ebből nem magyarázza ki magát az Amazon: tényleg éveken keresztül verték át a felhasználókat – történelmi bírságot szabott ki a versenyhatóság

Kellemetlen változtatásokra is szükség lesz a rekordbírság kifizetése mellett.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu