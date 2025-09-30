Tankokkal rakják meg Romániát, tucatjával már nem elég az Abrams, százával akarják

A román védelmi minisztérium kedden bejelentette, hogy a parlamenttől jóváhagyást kér több mint 200 újabb amerikai Abrams harckocsi, valamint a hozzájuk tartozó lőszerek, alkatrészek és kiképzési programok beszerzésére. A tervezett költség meghaladja a hétmilliárd dollárt, ami átszámítva körülbelül 2300 milliárd forintot jelent.
Bukarest 2023-ban már tett egy lépést az Abrams-haderő felépítésére: akkor 54 harckocsi vásárlásáról írt alá szerződést amerikai készletekből, 1,07 milliárd dollár értékben.
A leszállítás várhatóan 2028-ra fejeződik be – ám a román kormány a közelmúltban azonnali bővítést és korszerűsítést jelentett be.
A mostani javaslat a Reuters értesülései alapján nemcsak új tankokat tartalmaz: a román kormány lőszert, alkatrészeket, szimulátorokat, műszaki támogatást és kiképzést is szeretne vásárolni 458,2 millió dollárért.
Ezen felül további 216 Abrams tankot és alkatrészt is rendelnének a General Dynamics gyárától 7,6 milliárd dollár értékben.
A román ambíció egyértelmű: gyorsan növelni a harckocsi-haderőt, miközben biztosítják a teljes képzést és logisztikai hátteret az új eszközökhöz. A lépés egyértelmű jelzés a régióban a védelmi képességek modernizálására és a NATO-val való szorosabb együttműködésre, közvetlenül az Oroszországgal háborúzó Ukrajna szomszédjában.
Románia fegyveróriássá teszi Erdélyt: ezek a hadiipari gyárak épülnek meg – települnek be az amerikai és német cégek
Keleti szomszédunk nagyfokú fegyvergyártásba kezd. Románia drónokat és lőszert kezd gyártani. Hazánkban is ismert német cég lesz az egyik fő partnere.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.