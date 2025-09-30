Tankokkal rakják meg Romániát, tucatjával már nem elég az Abrams, százával akarják

A román védelmi minisztérium kedden bejelentette, hogy a parlamenttől jóváhagyást kér több mint 200 újabb amerikai Abrams harckocsi, valamint a hozzájuk tartozó lőszerek, alkatrészek és kiképzési programok beszerzésére. A tervezett költség meghaladja a hétmilliárd dollárt, ami átszámítva körülbelül 2300 milliárd forintot jelent.

A román parlament elé terjesztett javaslat szerint több mint 200 újabb amerikai Abrams harckocsi beszerzésére kerülhet sor / Fotó: AFP

Páncélos nagyhatalommá válna Románia

Bukarest 2023-ban már tett egy lépést az Abrams-haderő felépítésére: akkor 54 harckocsi vásárlásáról írt alá szerződést amerikai készletekből, 1,07 milliárd dollár értékben.

A leszállítás várhatóan 2028-ra fejeződik be – ám a román kormány a közelmúltban azonnali bővítést és korszerűsítést jelentett be.

A mostani javaslat a Reuters értesülései alapján nemcsak új tankokat tartalmaz: a román kormány lőszert, alkatrészeket, szimulátorokat, műszaki támogatást és kiképzést is szeretne vásárolni 458,2 millió dollárért.

Ezen felül további 216 Abrams tankot és alkatrészt is rendelnének a General Dynamics gyárától 7,6 milliárd dollár értékben.

A román ambíció egyértelmű: gyorsan növelni a harckocsi-haderőt, miközben biztosítják a teljes képzést és logisztikai hátteret az új eszközökhöz. A lépés egyértelmű jelzés a régióban a védelmi képességek modernizálására és a NATO-val való szorosabb együttműködésre, közvetlenül az Oroszországgal háborúzó Ukrajna szomszédjában.