Soros a célkeresztben, Trump megelégelte a Kirk-gyilkosság után, ez szervezett bűnözés lehet

Donald Trump elnök már korábban jelezte, hogy Soros György családjának tagjai ellen vizsgálat indulhat, a Fox Newsnak adott pénteki interjújában ezt most megismételte – írta a Bloomberg.
Az elnök nem Charlie Kirk, a prominens konzervatív aktivista meggyilkolásával hozta ezt kapcsolatba, a hírügynökségi jelentés háttérként említi meg, hogy a megjegyzések a Soros-családról azt követően hangzanak el, hogy az elnök korábban jelezte: a politikai mezőbe is kiterjesztenék a merénylet miatt indult vizsgálatokat. Erre emlékeztet a Magyar Nemzet is.
Az interjúban Trump azt sugallta, hogy az adminisztráció bűnszervezeti (racketeering) vizsgálatot indíthat George Soros vagy családja ellen, azzal vádolva a demokrata párti szuperadományozót, hogy kormányellenes tüntetéseket finanszíroz.
A tüntetők Sorostól és másoktól kapják a fizetésüket a ‘szakmájukért’
– mondta Trump, felidézve, hogy a Fox Newsnak adott interjúban, felidézve, hogy a napokban őt magát is provolkálták tüntetők egy étteremben.
És mi meg fogjuk vizsgálni Sorost, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Ez több, mint egyszerű tiltakozás. Ez valódi felforgatás
– folytatta Donald Trump.
A RICO-törvény, amire utalt (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) tipikusan a szervezett bűnözés elleni eljárásokban használatos. Az elnök nem fejtette ki, a Soros-család melyik tagjára utalt, és hogy pontosan milyen jogalapon indulhatna vizsgálat.
A tudósítás arra emlékeztet, hogy Trump korábban azt mondta: Sorost „és a csodálatos radikális baloldali fiát” ki kellene vizsgálni- ám ekkor sem volt teljesen egyértelmű, hogy melyik fiára gondolt. A legismertebb Soros György öt gyermeke (és három fia) közül Soros Alex, aki szintén jelentős támogatója demokrata ügyeknek, és a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) igazgatótanácsának elnöke.
Az Alapítványok szóvivője egy korábbi nyilatkozatra hivatkozott, amelyet Trump múlt havi fenyegetése után adtak ki – írja a Bloomberg.
Az Open Society Foundations, amelyet George Soros alapított és Alex Soros elnököl, nem támogat és nem finanszíroz erőszakos tüntetéseket. Az ezzel ellentétes állítások hamisak, és a fenyegetések alapítónk és elnökünk ellen felháborítóak
– állt a közleményben.
