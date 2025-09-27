Újra fellángolt az iráni atomvita: életbe lépnek az ENSZ-szankciók – Teherán semmisnek nyilvánította a döntést

A határozatot a tizenöt tagú Biztonsági Tanács négy tagja támogatta, kilencen ellene szavaztak, két ország pedig tartózkodott. Az Irán elleni valamennyi szankció közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor ismét érvénybe lép, miután az Európai Hármak (E-3, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország) harmincnapos úgynevezett snapback folyamatot kezdeményezett, azzal vádolva Teheránt, hogy megsértette az iráni atomprogramról 2015-ben megkötött és októberben lejáró megállapodást. Irán ebben vállalta, hogy a nemzetközi szankciók feloldása ellenében korlátozza atomprogramját.

Pár óra, és jönnek a szankciók Irán ellen / Fotó: NurPhoto via AFP

Diplomaták közölték, hogy nem volt esély a szankciók újbóli életbe léptetése hat hónapos késleltetésére, miután Iránnak és a három európai országnak nem sikerült túljutni a holtponton.

„A tanács teljesítette a (megállapodást hatályba léptető) 2231. határozatban szereplő snapback eljáráshoz szükséges lépéseket, így az Irán elleni ENSZ-szankciók a hét végén ismét érvénybe lépnek” – mondta Barbara Wood, Nagy-Britannia ENSZ-nagykövete.

Woodward ugyanakkor hozzátette, készek folytatni a tárgyalást Iránnal az atomprogramjával kapcsolatos nemzetközi aggodalmakra adandó diplomáciai válasz érdekében. Hozzátette, hogy ez lehetővé teheti a szankciók feloldását.

Az európai hatalmak felajánlották a szankciók visszaállításának hat hónapos késleltetését, hogy legyen idő egy hosszú lejáratú megállapodásról szóló tárgyalásokra, ha Irán ismét beengedi az ENSZ nukleáris megfigyelőit a natanzi, fordói és iszfaháni atomlétesítményekbe, válaszul a dúsított uránkészlettel kapcsolatos aggodalmakra, és tárgyalni kezd az Egyesült Államokkal.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter „jogilag semmisnek” nyilvánította a szankciók hétvégi visszaállítását.

„Az Egyesült Államok elárulta a diplomáciát, de az E3 el is temette” – mondta a BT ülésén Aragcsi. Hozzátette: a snapback „jogilag érvénytelen, politikailag meggondolatlan és ügyrendileg hibás”.

A BT-ülés után Aragcsi újságírók előtt kijelentette:

Irán soha nem fog engedni a nyomásnak. Csak a tiszteletre reagálunk. A választás világos: eszkaláció vagy diplomácia.

Hozzátette, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megfigyelői jelenleg Iránban vannak, hogy megvizsgálják az atomlétesítményeket, a NAÜ főigazgatójával, Rafael Grossival kötött megállapodása alapján.