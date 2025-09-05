Az EU végképp kétségbeesett, azonnal küldöttséget meneszt Trumphoz, hogy kicsikarja belőle: segíteni fog Putyint legyőzni

Az Európai Unió egy delegációt küld az Egyesült Államokba, hogy közös szankciós csomagot dolgozzanak ki Oroszország ellen – közölte António Costa, az Európai Tanács elnöke pénteken Ungváron, miután találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Costa szerint az EU közös szankciós csomagon dolgozik együtt Amerikával/Fotó: AFP

Az EU szeretné, ha Amerika is csatlakozna a szankciós csomaghoz

Costa közölte, hogy együttműködnek az Egyesült Államokkal és másokkal, hogy fokozzák a nyomást közvetlen és másodlagos szankciók segítségével, ám azt nem árulta el, hogy kik lesznek a küldöttség tagjai – írja a Politico.

Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a 19. szankciós csomag, melynek célja, hogy az oroszokat a tárgyalóasztalhoz ültesse, szeptember elején érkezhet. Ukrajna és szövetségesei régóta győzködik Washingtont, hogy tegyen hasonló lépéseket az orosz hadigépezet finanszírozása ellen, de Donald Trump amerikai elnök eddig csak üres fenyegetéseket fogalmazott meg,

általában két hetes határidőt adva Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, majd azok lejárta után eddig általában nem történt semmi.

Ugyanakkor elméletileg az orosz olaj vásárlása miatt India 50 százalékos vámot kapott a nyakába, de a Fehér Ház mindeddig nem állt Lindsay Graham republikánus szenátor javaslata mögé, mely 500 százalékos vámot helyezett kilátásba Oroszország kereskedelmi partnereivel szemben.

Közben Mark Carney kanadai miniszterelnök egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy új szankciós csomagot készítenek elő Oroszországgal szemben Ukrajna szövetségesei.

A kormányfő szavai szerint Kanadának és Ukrajna többi szövetségesének fenn kell tartani a "maximális nyomást" Moszkván. Ez magában foglal majd új szankciókat Oroszországgal szemben, az ukrán erők felfegyverzését, illetve Ukrajna támogatását akkor, "amikor majd véget érnek az összecsapások".

Putyin idézte elő ezt a háborút. Ő az oka az öldöklésnek, nem ő fogja diktálni a béke feltételeit

– fogalmazott Carney egy kérdésre válaszolva a The Canadian Press kanadai hírügynökség jelentése szerint Mississauga városban.