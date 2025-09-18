Teljesen felforgatja a Közel-Keletet Izrael katari támadása: Szaúd-Arábia új szövetségeseket keres

Kölcsönös stratégiai védelmi megállapodást írt alá Szaúd-Arábia és Pakisztán, melynek keretében a két ország a másik elleni támadást saját maga elleni támadásként is értékeli. Az egyezség rámutat, hogy a Perzsa-öböl menti gazdag olajmonarchiák bizalma mennyire megingott az Egyesült Államokban, miután Izrael Katar területén indított támadást a Hamász vezetői ellen.

Pakisztán és Szaúd-Arábia tovább erősíti védelmi együttműködését / Fotó: AFP

Megrendült az Amerikába vetett bizalom a Perzsa-öböl mentén

A Mohamed bin Szalman szaúdi koronaherceg és Sebaz Sarif pakisztáni miniszterelnök által szerdán aláírt megállapodásra alig több mint egy héttel a Doha elleni izraeli légicsapás után került sor. A Közel-Kelet országaiban az amerikai védelembe vetett hitet megrázta az Egyesült Államok egyik legfontosabb térségbeli szövetségese ellen végrehajtott izraeli támadás.

A Financial Times információi szerint Rijád a megállapodás aláírása után értesítette Washingtont az egyezségről. Szaúd-Arábia és Pakisztán régóta jó viszonyt ápol, és az olajmonarchia volt, hogy anyagi segítséget is nyújtott Iszlámábádnak. A két ország közötti védelmi együttműködés is hosszú ideje fennáll, és egy szaúdi tisztviselő szerint a mostani megállapodáson is már több mint egy éve dolgoznak, építve egy két-három éves párbeszédre.

Ugyanakkor Szaúd-Arábia jó viszonyt ápol Indiával is, melynek fontos olajellátója, ám ez nem akadályozta meg, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök születésnapján védelmi egyezséget kössön a dél-ázsiai ország ősi ellenségével.

India és Pakisztán négy hónapja légi, rakéta- és dróntámadások sorát hajtotta végre egymás ellen, kockáztatva egy teljes körű háború kirobbanását a két atomhatalom között.

Szaúd-Arábia és Izrael közeledése leállt a gázai háború árnyékában

A Hamász október 7-i, Izrael elleni támadása előtt Szaúd-Arábia az Egyesült Államokkal is védelmi megállapodás megkötésére készült egy nagy alku keretében, melynek része lett volna az is, hogy a királyság normalizálja a kapcsolatait Izraellel. A terrorszervezet támadása, majd az azt követő gázai háború árnyékában azonban ennek egyre kisebb az esélye, főleg, hogy a szaúdi koronaherceg szerint Izrael népirtást követ el Gázában.

A kapcsolatok normalizálásáról így mindaddig szó sem lehet, amíg Izrael be nem fejezi a hadműveleteket, és nem tesz lépéseket a palesztin állam létrehozása érdekében.

Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök kormányától azonban nem várhatók erre irányuló lépések.