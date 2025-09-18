Teljesen felforgatja a Közel-Keletet Izrael katari támadása: Szaúd-Arábia új szövetségeseket keres

Kölcsönös stratégiai védelmi megállapodást írt alá Szaúd-Arábia és Pakisztán, melynek keretében a két ország a másik elleni támadást saját maga elleni támadásként is értékeli. Az egyezség rámutat, hogy a Perzsa-öböl menti gazdag olajmonarchiák bizalma mennyire megingott az Egyesült Államokban, miután Izrael Katar területén indított támadást a Hamász vezetői ellen.
A Mohamed bin Szalman szaúdi koronaherceg és Sebaz Sarif pakisztáni miniszterelnök által szerdán aláírt megállapodásra alig több mint egy héttel a Doha elleni izraeli légicsapás után került sor. A Közel-Kelet országaiban az amerikai védelembe vetett hitet megrázta az Egyesült Államok egyik legfontosabb térségbeli szövetségese ellen végrehajtott izraeli támadás.
A Financial Times információi szerint Rijád a megállapodás aláírása után értesítette Washingtont az egyezségről. Szaúd-Arábia és Pakisztán régóta jó viszonyt ápol, és az olajmonarchia volt, hogy anyagi segítséget is nyújtott Iszlámábádnak. A két ország közötti védelmi együttműködés is hosszú ideje fennáll, és egy szaúdi tisztviselő szerint a mostani megállapodáson is már több mint egy éve dolgoznak, építve egy két-három éves párbeszédre.
Ugyanakkor Szaúd-Arábia jó viszonyt ápol Indiával is, melynek fontos olajellátója, ám ez nem akadályozta meg, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök születésnapján védelmi egyezséget kössön a dél-ázsiai ország ősi ellenségével.
India és Pakisztán négy hónapja légi, rakéta- és dróntámadások sorát hajtotta végre egymás ellen, kockáztatva egy teljes körű háború kirobbanását a két atomhatalom között.
A Hamász október 7-i, Izrael elleni támadása előtt Szaúd-Arábia az Egyesült Államokkal is védelmi megállapodás megkötésére készült egy nagy alku keretében, melynek része lett volna az is, hogy a királyság normalizálja a kapcsolatait Izraellel. A terrorszervezet támadása, majd az azt követő gázai háború árnyékában azonban ennek egyre kisebb az esélye, főleg, hogy a szaúdi koronaherceg szerint Izrael népirtást követ el Gázában.
A kapcsolatok normalizálásáról így mindaddig szó sem lehet, amíg Izrael be nem fejezi a hadműveleteket, és nem tesz lépéseket a palesztin állam létrehozása érdekében.
Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök kormányától azonban nem várhatók erre irányuló lépések.
Ennek ellenére a szaúdi vezetés továbbra is jó kapcsolatokat ápol Donald Trump amerikai elnökkel, akit májusban fényűző körülmények között látott vendégül a királyságban, és Rijád 600 milliárd dollár értékű amerikai beruházást is ígért. Azonban az Egyesült Államokkal kötött védelmi megállapodás esélye csekély az izraeli kapcsolatok normalizálásának hiányában. Az Öböl menti országok azonban azzal is tisztában vannak, hogy legfontosabb védelmi partnerük továbbra is az Egyesült Államok, ám ez változhat a fejlemények tükrében.
