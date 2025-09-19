Deviza
Megjelent Sulyok Tamás váratlan határozata a Magyar Közlönyben: felmentette a legfőbb ügyész helyettest – ez állhat a háttérben

A személyi változás némiképp a semmiből jött, ugyanakkor adja magát a magyarázat. Az elmúlt időszakban meghatározó mozgások történtek a legfőbb ügyészségen.
2025.09.19, 06:30
Frissítve: 2025.09.19, 06:40

Felmentette tisztségéből dr. Ibolya Tibor Bélát a köztársasági elnök – hirdették ki a Magyar Közlönyben. A döntés szeptember 22-től hatályos. Ő eddig a legfőbb ügyész helyetteseként látta el feladatát 2012-től kezdve, de 1994 óta tagja az ügyészségnek.

személycsere
Sulyok Tamás személycseréről döntött / Fotó: Máthé Zoltán

Nyáron iktatták be az új legfőbb ügyészt

Nagy Gábor Bálint június óta legfőbb ügyész,  Sulyok Tamás a beiktatáskor kiemelte, a közbiztonság, amiért az ügyészség mindennap fáradozik, minden magyar család, minden magyar ember életének létszükséglete. 

Polt Péter leköszönő legfőbb ügyész beszédében a hivatástudat fontosságát hangsúlyozta ahhoz, hogy az ügyészek jól és megfelelő színvonalon végezzék a munkájukat. Felidézte az elmúlt két és fél évtized során a szervezet által megtett jelentős utat. 

Nagy Gábor Bálint székfoglaló ünnepi beszédében a szervezet szakmai eredményeit méltatta. "Az elmúlt években a megvádolt terheltek mintegy 99 százalékát érintően a bíróság is arra a következtetésre jutott, hogy bűncselekményt valósítottak meg. A bíróság által megjelenített külső szakmai kontroll a feljelentések elutasítása, illetve az eljárások megszüntetése tekintetében is az ügyészségi döntések törvényességét igazolta.

A sértettek által kezdeményezett rendes pótmagánvádas eljárások eredményessége mindössze néhány százalék.

Az úgynevezett kiegészítő pótmagánvádas eljárás keretében pedig egyetlen esetben sem jutott arra a nyomozási bíró, hogy az ügyészségi állásponttal szemben vádindítvány benyújtásának lenne helye" – fogalmazott akkor.

A változásokat az generálta, hogy májusban Polt Pétert, a legfőbb ügyészt jelölte a Fidesz az Alkotmánybíróság tagjának. A jelölés ellenzéki bírálatokat váltott ki, mivel sokan a kormánypárt alkotmánybírósági befolyásszerzését látták benne. Polt visszautasította a pártlojalitással kapcsolatos vádakat, a nyáron pedig az országgyűlés megválasztotta az Alkotmánybíróság elnökévé.

Ibolya Tibor Béla mostani felmentése tehát ezekkel a folyamatokkal lehet összefüggésben.

