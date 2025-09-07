Szijjártó Péter megszólalt az ukrán légi támadás után – tiszta vizet öntött a pohárba

Az oroszországi energiainfrastruktúra elleni éjszakai ukrán légi támadás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka közölte, hogy Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében.
Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy az olajvezeték átfogó tűzkárokat szenvedett.
A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.
Később a sajtó azt írta, hogy a találat egy oroszországi termékvezetéket érint, ami nem kőolajat, hanem készterméket szállít. A termékvezeték egy olyan csővezetéket, amely finomított kőolajtermékeket – például benzint, gázolajat, kerozint, fűtőolajat – szállít egyik pontból a másikba.
A Mol közölte, hogy
Magyarország és Szlovákia nem érintett, tehát a támadás nem veszélyezteti az országok kőolajellátását.
A minisztérium közleménye szintén azt erősíti meg, hogy az előző éjszakai légi csapás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást.
Először márciusban érte ukrán dróntámadás a Barátság kőolajvezeték mérőállomását, akkor Magyarország felé is leállt a szállítás.
Később augusztus közepén három dróntámadás is érte a Magyarország kőolajellátásában is rendkívül fontos szerepet játszó kőolajvezeték oroszországi szivattyúállomásait.
