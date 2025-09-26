Ukrajna akcióba lendült Magyarország ellen: Zelenszkij bejelentést tett, Szijjártó Péter azonnal válaszolt – "Ugye, nem gondolják komolyan?"

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy kitiltottak az ország területéről három magas rangú magyar katonai tisztségviselőt. Szijjártó Péter azonnal reagált.

Szijjártó Péter: Ukrajna tíz éve magyarellenes politikát folytat / Fotó: Soós Lajos / MTI

Ukrajna tíz éve folytat magyarellenes politikát, aminek keretében most kitiltott a területéről három magyar katonai vezetőt, miközben elvárják, hogy Magyarország támogassa az európai uniós csatlakozásukat – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát. „A kárpátaljai magyar közösség jogait elveszik, magyar embert vernek halálra az erőszakos sorozás keretében, támadják a biztonságos magyar energiaellátáshoz nélkülözhetetlen olajvezetéket, és most pedig magyar katonai vezetőket tiltanak ki” – sorolta.

S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba… Ugye nem gondolják komolyan…

– írta a politikus.

Kijev szerint mindez tükörintézkedés arra, hogy Magyarország korábban a Barátság kőolajvezeték megrongálásáért és a kényszerszorozásokért felelős ukrán tiszteknek tiltotta meg a beutazást.

Csakhogy a történet itt nem ért véget: Zelenszkij friss közlése szerint Szirszkij főparancsnok arról tájékoztatta, hogy az ukrán–magyar határnál felderítő drónok sértették meg az ukrán légteret, amelyek az ukrán elnök szerint nagy valószínűséggel magyarok voltak. Hogy mindez mikor történt volna, nem árulta el.

Szijjártó Péter erre is azonnal válaszolt.

Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát.

Az ukrán elnök azt is állította, hogy az előzetes értékelések szerint ezek a drónok Ukrajna határ menti ipari potenciálját mérhették fel. „Utasítottam minden elérhető információ ellenőrzésére, és hogy készüljön azonnali jelentés minden feltárt esetről” – közölte az X-en Zelenszkij más katonani események mellett.

Mélyponton az ukrán–magyar kapcsolatok

Az élénkülő kereskedelem ellenére az elmúlt egy évben mélypontra jutottak a magyar–ukrán kapcsolatok, emögött számos tényező húzódik. Ezek közül talán az egyik legfontosabb a Barátság kőolajvezetéket ért támadások, amelyek következtében a magyar és a szlovák energiaellátás is instabilabbá vált.