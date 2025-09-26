Valami rendkívülire készül az amerikai hadsereg: titokban berendelték az összes tábornokot egy katonai bázisra - ilyen még nem volt, kitört a pánik

A Pentagon a világ minden tájáról hívott össze katonai tisztviselőket egy virginiai találkozóra, még legfelső körök sem tudják ennek okát – írja a Washingtonpost. A lépés mindenesetre zavart és riadalmat keltett, miután a Trump-adminisztráció idén számos magas rangú vezetőt menesztett.

Pete Hegseth: találkozóra hívta az egész vezérkart / Fotó: Anadolu via AFP

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője megerősítette, hogy Hegseth „a jövő hét elején fog beszélni magas rangú katonai vezetőivel”, de további részleteket nem közölt. Az sem világos, hogy Donald Trump elnök részt vesz-e a találkozón. Csütörtök délután az Ovális Irodában újságíróknak azt mondta, hogy elmegy, „ha akarnak engem”. Ugyanakkor mind az elnök, mind Vance alelnök nem tartja jelentős eseménynek találkozót.

Miért akkora ügy ez? Furcsának tartom, hogy ekkora sztori lett belőle

– mondták.

Mindenkire vonatkozik a „meghívás”

Körülbelül 800 tábornok és admirális szolgál az Egyesült Államokban, valamint több tucat más országban és időzónában. Hegseth parancsa minden dandártábornoki vagy annál magasabb rangú tisztre vonatkozik.

A konfliktusövezetekben lévő parancsnokok, valamint az Európában, a Közel-Keleten és az ázsiai-csendes-óceáni térségben állomásozó magas rangú katonai vezetők várhatóan részt vesznek Hegseth találkozóján

– közölték névtelenül nyilatkozó, az ügyhöz közel álló források, mivel nem kaptak felhatalmazást a téma nyilvános megvitatására. A rendelet nem vonatkozik a törzskari pozíciókat betöltő magas rangú katonatisztekre.

Egy olyan személy szerint, aki a parancsot látta, az O–7-től O–10-ig terjedő besorolások a hadsereg összes tábornokára és admirálisára vonatkozó besorolást jelentik. Minden parancsnok jellemzően a rangidős tanácsadójával és néhány alacsonyabb rangú katonai segédtisztjével utazik, ami azt jelenti, hogy

a csúcstalálkozóra utazó személyek teljes száma látszólag meghaladhatja az 1000 főt.

Nem világos, hogyan fogja a hadsereg elszállásolni vagy szállítani őket.

A The Postnak nyilatkozó emberek közül senki sem emlékezett rá, hogy egy védelmi miniszter valaha is ennyi tábornokot és admirálist rendelt volna el ilyen gyülekezésre. Többen azt mondták, hogy ez biztonsági aggályokat vet fel.

„Az emberek nagyon aggódnak” – mondta az egyik személy. „Fogalmuk sincs, mit jelent ez.”