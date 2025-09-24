Bedühödtek a taxisok Karácsony Gergelyék döntése után, elkezdték lezárni az első hidat Budapesten – azonnal megérkezett a rendőrség

Taxis tüntetések borzolják a kedélyeket Budapesten több helyszínen is, miután szerda reggel óta több helyen is lezárták a forgalmat. A békésnek indult gyűlés hamar forgalomlassításba torkollott: a demonstrálók a Margit hídon és az Andrássy úton is lassították a közlekedést, estére pedig az Erzsébet hídon is megálltak, további akadályokat görgetve a fővárosi forgalom elé.

Reggel óta tart a taxis tüntetés Budapesten a fővárosi taxirendelet módosítása ellen, amely miatt a belvárosban több helyszínen is lelassult a forgalom, estére pedig már az Erzsébet hidat is elfoglalták / Fotó: Bodnár Boglárka

Lapunk megkereste a Budapest Közutat és a BRFK-t is.

A Budapest Közút megerősítette, hogy több taxis felsorakozott az Erzsébet hídon a Budáról Pestre tartó oldalon, ami miatt beállt a forgalom.

Ez egyébként a helyi közterületi kamerák képén is látszott. A BRFK pedig a legfrissebb közleményét ajánlotta figyelmünkbe.

A forgalmi helyzet, egyelőre úgy tűnik, rendeződött, azonban taxis fórumokon nagy a fogadkozás, hogy az akció folytatódni fog. Több videó tanúsága szerint a taxisok jelenleg is lassítják a forgalmat a főváros több csomópontjában.

A rendőrség keményen reagált a taxis tüntetésre

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rövid időn belül intézkedett, több sofőrt megbírságoltak, mások ellen szabálysértési feljelentés indult, és több járművet elszállíttattak.

Taxis sztrájk: eszkalálódott a tüntetés, a rendőrségnek kell közbelépnie – trélerrel viszik el a tüntető taxikat Két taxis szakszervezet által kezdeményezett demonstrációval a főváros taxirendeletének szigorítása ellen tiltakoznak. A taxis sztrájk a rendőrség szerint a bejelentéstől eltérően lassítja a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket.

A Fővárosi Közgyűlés közben a Városház utcában tartotta ülését, ahol több döntés is született. Bár a korábban felvetett Népligetbe költözés nem valósul meg,

a képviselők elfogadták a vitatott taxirendelet módosítását, amely ellen a taxisok egész nap demonstráltak.

Az ülés után a Városháza előtt többen dudálással adtak hangot nemtetszésüknek.

Kiss Ambrus főigazgató a közgyűlésen azt mondta: a rendelet hosszú egyeztetési folyamat eredménye, amelyben szakmai szervezetek és a kormányhivatal is részt vett. A taxisok ugyan felvetették a létszám maximálását, erre azonban nincs jogi lehetőség. Kiss szerint a „piac tisztítása” más intézkedésekkel is elősegíthető.