Terrortámadást követtek el Jeruzsálemben buszok ellen – többen meghaltak, a merénylőket is agyonlőtték

Terroristák támadtak autóbuszok utasaira egy jeruzsálemi kereszteződésben lövésekkel hétfőn reggel, öten meghaltak a támadásban, és több mint tízen megsebesültek – jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfőn reggel.
A terrortámadás helyszínére sietett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Itamar Bengvír nemzetbiztonsági miniszter is, lemondva a megjelenést egy korrupciós ügyben esedékes tárgyalásukon.
Az egyik áldozat a Saáré Cedek kórházban vesztette életét, az orvosok már nem tudták megmenteni. Egy ötvenes éveiben járó férfi és egy nő, valamint három fiatalabb férfi vesztette életét a terrortámadásban.
Több sebesültet kritikus, illetve súlyos sérülésekkel kezelnek a kórházakban.
A támadást két, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, húsz év körüli palesztin fegyveres indította egy autóbusz-megálló, valamint két, a forgalmi dugóban várakozó busz ellen. A merénylők egy Jeruzsálemhez közeli, ciszjordániai palesztin faluból érkeztek, korábban nem volt dolguk a hatóságokkal. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték.
A támadást az elkövetők az első jelentések szerint házi készítésű fegyverekkel hajtották végre.
