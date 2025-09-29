Újabb brutális elszólás Magyar Péter emberétől – ez már az a kategória, ahonnan nincs visszaút – videó!

Az Ellenpont portál szerint Bod Péter Ákos, a Tisza Párt tanácsadója egyértelműen kijelentette: az új kormány nem tehet mást, mint bele kell mennie Brüsszel migrációs politikájába: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat. A lap véleménye szerint „mivel az Orbán-kormány ezt biztosan nem fogja megtenni, a Tisza-tanácsadó nyilvánvalóan az általa remélt Tisza-kormányra gondolt”.

A Tisza Párt beengedné a migránsokat Magyarországra – derült ki Bod Péter Ákos szavaiból / Fotó: Komka Péter / MTI

A közgazdász szerint kizárólag a presztízsveszteség kockázata miatt nem megy bele a migrációs szabályok megváltoztatásába a magyar kormány, ami miatt napi 1 millió euró büntetéssel sújtja az Európai Bíróság hazánkat. Bod Péter Ákos arról beszélt egy videóban, amit a Mediaworks kiadványa talált, hogy az új kormánynak biztosan meg kell változtatnia ezt az álláspontot.

A lap ebből azt a következtetést vonta le, hogy „a Tiszának bele kell mennie a Brüsszel által erőltetett migrációs politikába: egyszerűen fogalmazva a migránsok beengedésébe, és szétosztásába”.

Az Ellenpont szerzője úgy látja, hogy itt nem büszkeségről vagy presztízsről van szó, hanem arról, hogy a magyar kormány a határon kívül szeretné tartani a migráció okozta negatív hatásokat, így a bűnözést, a terrorizmust és a szociális problémákat. Az Európai Unió által előírt kötelezettség szerint azonban hazánknak a határán belül kellene lefolytatni a migránsokkal szemben a menekültügyi eljárást. Az EU Új migrációs és menekültügyi paktuma értelmében pedig szét kellene osztani a beengedett migránsokat.

Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor kormánya nem hajtja végre az uniós tagságból fakadó kötelezettségét, és Magyarország ezért kapott több száz millió eurós bírságot az Európai Uniótól.

A lap által elemzett videó egy egy percnél is rövidebb részlet egy interjúból, amelyből nem derül ki, hogy Bod Péter Ákos kinek és mikor adta, valamint hogy a gondolatatát milyen szövegkörnyezetben fejtette ki. Mivel a videót az Ellenpont YouTube-csatornájára töltötték fel, a kormánypárti lapnak ismernie kellene ezeket, és a szakmaiság jegyében kellene hivatkoznia a fentiekre, ám ezt sem a videómegosztó portálon, sem a cikkében nem tette meg.