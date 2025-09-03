Ön észrevette? Teljesen megváltozott a sebességmérés Magyarországon, ráharaptak a polgármesterek a traffipaxok utódjára – ezért nem tisztességes

A sebességmérés Magyarországon jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt három évben a trafiboxok száma 200 fölé nőtt, és hamarosan 280 fölé nő a jóváhagyott, telepítendő trafiboxok mennyisége – írja a Vezess.
Az önkormányzatoknak lehetőségük van sebességmérő berendezések beszerzésére, így a trafiboxok mellett fix sebességmérőket is vásárolnak és telepítenek saját városaikban. A trafiboxok azonban nem mindig teljesen kihasználtak, mivel a bennük lévő mobil sebességmérők száma korlátozott.
Az autósok természetesen akkor is lassítanak, ha a dobozokban nincs műszer (ezért tartják trükkösnek a traffipaxokat), de közelről könnyen látható, ha üresek. Ha pedig gyakrabban üresek, mint ahányszor ténylegesen mérnek bennük, a helyi sofőrök alkalmazkodhatnak ehhez az állapothoz.
Emiatt egyre több helyen jelennek meg úgynevezett álkamerák, amelyek csak a látszatot keltik, de tényleges sebességmérést nem végeznek. Az Országos Rendőr-főkapitányság támogatja az önkormányzati beszerzéseket, mivel a sebesség-ellenőrző eszközök telepítése életeket menthet és növeli a közbiztonságot.
Jelenleg 27 darab fix komplex közlekedési ellenőrzési pontot adtak át rendőrségi használatra az önkormányzatok, illetve 30 darab VIDAR Speed fix sebességmérő berendezésre vonatkozó igényt hagyott jóvá a rendőrség. A lapnak több polgármester azt mondta, hogy még több a fix sebességmérő vásárlását tervezik.
Az önkormányzati lendület és visszajelzések alapján nem elképzelhetetlen, hogy az önkormányzati beszerzésű sebességmérőkkel 2-3 éven belül a mainak a duplája lehet a fix sebességmérők száma országosan.
Átlagsebességet mérő traffipax: megszólalt a rendőrség
Spanyolországban már sikerrel alkalmazzák az átlagsebesség-mérő rendszereket. Az Országos Rendőr-főkapitányság elárulta, érkeznek-e hazánkba az új szupertraffipaxokból.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.