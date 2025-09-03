Ön észrevette? Teljesen megváltozott a sebességmérés Magyarországon, ráharaptak a polgármesterek a traffipaxok utódjára – ezért nem tisztességes

A sebességmérés Magyarországon jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt három évben a trafiboxok száma 200 fölé nőtt, és hamarosan 280 fölé nő a jóváhagyott, telepítendő trafiboxok mennyisége – írja a Vezess.

Fotó: Nagy Lajos / Képünk illusztráció

Az önkormányzatoknak lehetőségük van sebességmérő berendezések beszerzésére, így a trafiboxok mellett fix sebességmérőket is vásárolnak és telepítenek saját városaikban. A trafiboxok azonban nem mindig teljesen kihasználtak, mivel a bennük lévő mobil sebességmérők száma korlátozott.

Az autósok természetesen akkor is lassítanak, ha a dobozokban nincs műszer (ezért tartják trükkösnek a traffipaxokat), de közelről könnyen látható, ha üresek. Ha pedig gyakrabban üresek, mint ahányszor ténylegesen mérnek bennük, a helyi sofőrök alkalmazkodhatnak ehhez az állapothoz.

Emiatt egyre több helyen jelennek meg úgynevezett álkamerák, amelyek csak a látszatot keltik, de tényleges sebességmérést nem végeznek. Az Országos Rendőr-főkapitányság támogatja az önkormányzati beszerzéseket, mivel a sebesség-ellenőrző eszközök telepítése életeket menthet és növeli a közbiztonságot.

Jelenleg 27 darab fix komplex közlekedési ellenőrzési pontot adtak át rendőrségi használatra az önkormányzatok, illetve 30 darab VIDAR Speed fix sebességmérő berendezésre vonatkozó igényt hagyott jóvá a rendőrség. A lapnak több polgármester azt mondta, hogy még több a fix sebességmérő vásárlását tervezik.

Az önkormányzati lendület és visszajelzések alapján nem elképzelhetetlen, hogy az önkormányzati beszerzésű sebességmérőkkel 2-3 éven belül a mainak a duplája lehet a fix sebességmérők száma országosan.