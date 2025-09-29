Deviza
Trump újabb csodafegyvert adhat Ukrajnának, Moszkvát is lőhetik vele – reagált a Kreml, ha Amerika indítja őket, ne akarjuk tudni, mi vár ránk

Washington mérlegeli, hogy adjon-e nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat Ukrajnának, amelyekkel Kijev akár Moszkvát is célba vehetné. A döntés Donald Trump elnök kezében van. Oroszország szerint ezek a rakéták nem változtatnának az ukrajnai háború menetén, ugyanakkor ha azokat amerikai hírszerzési segítséggel lőnék ki az ukránok a területére, akkor az kardinális jelentőségű lehet.
Németh Anita
2025.09.29., 13:59

Az Egyesült Államok fontolóra vette Ukrajna kérését, hogy adjon számára hosszú hatótávolságú Tomahawk rakétákat. Ezekkel Kijev visszaszoríthatná az orosz inváziót — mondta vasárnap JD Vance alelnök a Fox Newsnak.

trump
Trump újabb csodafegyvert adhat át Ukrajnának / Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt kérte Washingtontól, hogy adjon el Tomahawkokat európai országoknak, amelyek aztán továbbítanák azokat Ukrajnának. Vance kiemelte, hogy a „végső döntést” Donald Trump amerikai elnök hozza meg.

A Tomahawk rakéták hatótávolsága körülbelül 2 500 kilométer, ami azt jelenteni, hogy ha Kijev rendelkezne ilyen fegyverekkel, akár Moszkvát is támadhatná velük.

Oroszország ilyen lépést szinte biztosan az ukrajnai háború eszkalálásaként értékelné.

Trump korábban visszautasította Ukrajna kéréseit a hosszú hatótávolságú rakéták átadására, ugyanakkor véleménye változhat, mivel egyre inkább elégedetlen azzal, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítja a béketárgyalásokat.

Az orosz-ukrán háború ügyében egyik legfontosabb amerikai tárgyaló, Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja azt mondta, Trump jelezte, hogy mostantól Kijevnek lehetőséget kell adni a nagy távolságú csapások végrehajtására Oroszország ellen.

Azt hiszem, ha elolvassuk, mit mondott (Trump), és mit mondott Vance alelnök… a válasz igen. Használják a képességet a mélyütésre. Nincsenek szent tehenek

— nyilatkozta Kellogg a Fox Newsnak adott interjúban vasárnap később.

Oroszország reagált

Vance nyilatkozatáról Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn a Reutersnek elmondta, Oroszország alaposan elemzi azt. „A kérdés, mint korábban is, a következő: ki indíthatja ezeket a rakétákat...? Csak az ukránok, vagy amerikai katonáknak is részt kell venniük ebben?” – mondta. „Ki határozza meg a rakéták célpontjait? Az amerikai fél, vagy maguk az ukránok?” – tette hozzá Peszkov, hangsúlyozva, hogy „nagyon alapos elemzésre” van szükség.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban arról beszélt, hogy a nyugati országokat közvetlen hadviselő félként tekinti azután, ha olyan célmegjelölési és hírszerzési adatokat adnak át az ukránoknak, amelyek lehetővé tennék, hogy Ukrajna mélyen Oroszország területére mérjen csapásokat.

A Tomahawk rakéták hatótávolsága körülbelül 2 500 kilométer / Fotó: Notimex via AFP

Peszkov ugyanakkor kijelentette, a Tomahawk rakéták nem változtatnának a háború menetén. „Még ha ez meg is történik, nincs olyan csodafegyver, ami megváltoztatná a helyzetet a fronton a kijevi rezsim számára. Legyenek azok Tomahawkok vagy más rakéták, nem fogják megváltoztatni a dinamikát.”

 

Szupertitkos gigafegyverüzletről tárgyalt Zelenszkij Trumppal

Az ukrán elnök szerint „megaüzleten” dolgoznak Donald Trumppal. Zelenszkij elmondta, hogy szeptember–októberben tárgyalnak a részletekről. Sajtóhírek szerint egy 90 milliárd dolláros megállapodásról van szó.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12063 cikk

