Ijesztő helyzetbe került Trump és a First Lady az Egyesült Királyságban: tönkrement a különleges elnöki helikopter, kényszerleszállást hajtottak végre – megszólalt a Fehér Ház

Az amerikai elnök kénytelen volt kitérőt tenni a Luton repülőtérre, mert gépet kellett váltani a helikoptere technikai problémája miatt az Egyesült Királyságban tett állami látogatása végén. A Fehér Ház közlése szerint az incidens „bőséges óvatosságból” történt, és sem Donald Trump, sem kísérete nem volt veszélyben. Az eset ellenére Trump sikeresen befejezte diplomáciai programját, beleértve a brit királyi családdal és a miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseit – írja a Magyar Nemzet a BBC cikke alapján.

Trump és a First Lady ijesztő helyzetbe került az Egyesült Királyságban / Fotó: AFP

A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt elmondta, hogy

„egy kisebb hidraulikai probléma miatt” a gép egy helyi repülőtéren landolt, mielőtt körülbelül 20 perces késéssel elérte volna a stanstedi repteret.

A lutoni leszállást követően látták a mentőszolgálatok járműveit a kifutópálya mellett.

A Trump által használt különlegesen átalakított „fehér tetejű” gépek rakétavédelemmel, rádióvédelemmel és olyan elektronikával vannak felszerelve, ami képes ellenállni egy nukleáris robbanás elektromágneses impulzusának.

Biztonsági okokból a Marine One gyakran egy csoport teljesen azonos helikopterrel repül megtévesztésül.

Trump kedden érkezett meg a stanstedi repülőtérre, és onnan repült a londoni Winfield House-ba, az amerikai nagykövet hivatalos rezidenciájára. Másnap az elnök és felesége Windsorba repült, ahol találkoztak a királlyal és a királynővel. Csütörtökön Trump a Marine One helikopterrel utazott Windsorból Chequersbe, a brit miniszterelnök rezidenciájára, ahol diplomáciai tárgyalásokat folytatott Keir Starmerrel.

Donald Trump londoni látogatása nemcsak a katonai díszszemlékről és a diplomáciai közeledésről szólt, hanem kemény beruházási ígéretekről is. Trump nem üres kézzel érkezett az Egyesült Királyságba, az amerikai elnök látogatásához tekintélyes befektetési csomag társult: a Microsoft, a Blackstone és más nagyvállalatok összesen 150 milliárd fontnyi forrást ígértek a következő években.

A legnagyobb tétel egy tízéves, 90 milliárd fontos vállalás a Blackstone részéről, amelyet már a nyáron is jeleztek, míg a Microsoft 22 milliárd fontot fordít új adatközpontokra. Éves szinten mindez 15–20 milliárd font friss tőkét jelenthet a brit gazdaságban.