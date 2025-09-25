Nem akárki állítja, ismeri a pusztító orosz téli haditervet: sötétbe borulhat Ukrajna, totális áramszünet jöhet az országba

Oroszország megpróbálja megteremteni a feltételeket a tömeges áramkimaradásokhoz Ukrajnában a téli időszak előtt – ezt António Guterres, az ENSZ főtitkára jelentette ki.

Ukrajna: az áramhálózatot tennék tönkre az oroszok / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrajnai háború, különösen a zaporizzsjai atomerőmű helyzete miatti fenyegetés, komoly aggodalomra ad okot. Minden félnek teljesítenie kell a nemzetközi jog szerinti kötelezettségeit biztonsága védelme érdekében

– hangsúlyozta az ENSZ főtitkára.

Szeptember 23-án lekapcsolták az egyetlen távvezetéket, amelyen keresztül a Zaporizzsjai Atomerőmű az ukrán villamosenergia-rendszerből kapta az áramot – írja a Pravda.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nehézségekre hívta fel a figyelmet az Oroszország által megszállt zaporizzsjai atomerőmű reaktorainak hűtéséhez szükséges megbízható vízellátás biztosításában.

Ukrajnában 17,6 gigawatt kapacitást készítenek elő a fűtési szezonra

– ígérte az Energiaügyi Minisztérium vezetője, Szvitlana Grincsuk. Ukrajnának 2025 végéig 3,2 gigawatt teljesítményű, megsemmisült és megrongálódott energetikai létesítményt és infrastruktúrát kell helyreállítania, a munka nagy részével már készen vannak.

Zelenszkij szankciókat sürget

Az ukrán elnök szerint a légipajzs és a garanciák megerősítése kulcsfontosságú a háború befejezéséhez. Volodimir Zelenszkij kétoldalú tárgyaláson kérte Donald Trumpot, hogy ne várjon az EU-lépésekre az Oroszország elleni szankciókkal.

Volodimir Zelenszkij szerdán New Yorkban sürgette az Egyesült Államokat, hogy lépjen gyorsan az Oroszország elleni szankciókkal, mielőtt az európai országok konszenzusa késleltetné a döntéseket. Az ukrán elnök szerint Donald Trump pozitívan állt a biztonsági garanciák kérdéséhez, de a konkrét részletek még váratnak magukra.

Az ukrán elnök a New York-i sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Trumppal folytatott kétoldalú tárgyaláson azt kérte az amerikai hivatali kollégától:

ne halogassa az Oroszország elleni szankciók bevezetését.

Zelenszkij szerint az Egyesült Államok képes lenne gyors, erőteljes lépéseket tenni, és ez akár az európai országok előtt is megtörténhetne, mivel az EU-ban a döntéshozatal lassabb a konszenzuskeresés miatt.