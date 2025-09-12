Ukrajna megtámadta az egyik legnagyobb orosz atomerőművet: sürgős nyilatkozatot adott ki a Roszatom

Ukrajna hadserege dróntámadást intézett pénteken kora délután az Oroszország területén található szmolenszki atomerőmű – számolt be róla orosz források alapján a Bloomberg. Az incidens kapcsán egyből megszólalt a Roszatom is.

Ukrajna újabb támadást intézett a szmolenszki atomerőmű ellen / Fotó: Shutterstock

Az orosz államai atomenergia-ipari vállalat tájékoztatása szerint az ukrán támadás nem befolyásolta az atomerőmű működését és biztonságát. A Roszatom a Telegramon közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy a dróntámadás során az atomerőmű kiegészítő épületei megrongálódtak.

Hozzátették, hogy a drón lezuhant és közvetlenül a szmolenszki atomerőmű működő harmadik blokkjának szellőzőcsöve közelében robbant fel. A vállalat tájékoztatás szerint a sugárzás szintje normális.

A szmolenszki atomerőmű a Szmolenszki régió déli részén található, az ukrán és a fehérorosz határ közelében. Az erőművet 1982-ben helyezték üzembe. Három RBKM-reaktorból áll, villamos teljesítménye 3000 megawatt. A tervek szerint az I-es blokkot 2027-ben, a III-as blokkot 2035-ben fogják leszerelni.

Az ukrán hadsereg nem először vette célba e létesítményt, augusztus 18-án drónnal támadta meg az atomerőművet. A létesítmény védelmi rendszere lelőtte az eszközt, a hatástalanításkor fellépő robbanás több ablakot betört. Senki nem sérült meg, és az épületben sem keletkezett egyéb kár.

Totális támadás Oroszország legnagyobb olajrakodó kikötője ellen, ez a nyugati szállítás bázisa: csúcstechnológiával lövi Ukrajna

Kijev kifejezetten aktív az orosz területek célba vételében pénteken. A délelőtti órákban dróntámadás érte a Balti-tenger legnagyobb olajkikötőjét, Primorszkot, egy tankerhajó kigyulladt – jelentette a Bloomberg. A régió kormányzója, Alekszandr Drozdenko szerint a tüzet már eloltották, nem szivárog az olaj. A mostani az egyik legnagyobb támadás Oroszország olaj-infrastruktúrája ellen az orosz–ukrán háború kitörése óta.

Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta a szomszédos ország energiaipari létesítményei elleni támadásait. Kijev kijelentette, hogy célja Oroszország frontvonalain az üzemanyag-ellátási képesség korlátozása, valamint az orosz exportbevételek csökkenése.